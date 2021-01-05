Dünya Meksika Assangea siyasi sığınma vermeye hazırlanıyor
AMERİKA

Meksika Assange’a siyasi sığınma vermeye hazırlanıyor

İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti. Kararın ardından Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador’dan Assange hakkında sürpriz bir açıklama geldi. "Assange bir gazeteci ve bir şansı hak ediyor, onu affetmekten yanayım. Ona koruma sağlayacağız" diyen Obrador, WikiLeaks’in kurucusu Assange’a siyasi sığınma hakkı verebileceklerini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Assange, İngiltere’ye iadesinin ardından ABD’nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle Londra’daki HM Hapishanesi Belmarsh’ta tutuluyor.
Assange, İngiltere’ye iadesinin ardından ABD’nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle Londra’daki HM Hapishanesi Belmarsh’ta tutuluyor.

WikiLeaks’in kurucusu Gazeteci Julian Assange, 2009 yılında ABD’nin istihbarat kaynaklarına ait olduğu belirtilen gizli belgeleri yayınlayarak, ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızıntısını gerçekleştirmişti. Casuslukla suçlanan Assange’ın ABD’ye iadesine ilişkin dava bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da görülmüştü.

Yargıç Vanessa Baraitser, Assange’ın "sağlığı ve refahına yönelik potansiyel riskler" nedeniyle ABD’ye iade edilmesini reddetmişti. Baraitser ayrıca, 49 yaşındaki Assange’ın "geleceğinden korkan ve depresif bir yapıda olduğunu" ifade ederek, kendine zarar verebilme riski olduğuna hükmetmişti.

Kararın ardından Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador’dan Assange hakkında sürpriz bir açıklama geldi. Obrador, İngiltere’nin Assange’i serbest bırakması halinde Meksika’nın kendisine siyasi sığınma hakkı verebileceğini duyurdu. Devlet Başkanı Obrador, Dışişleri Bakanı Marcelo Luis Ebrard Casaubn’dan olası teklif hakkında İngiltere makamlarına ulaşmasını istediğini açıkladı.

Obrador, "Assange bir gazeteci ve bir şansı hak ediyor, onu affetmekten yanayım. Ona koruma sağlayacağız" dedi.

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“Mahkemenin nihai kararından dolayı son derece hayal kırıklığına uğradık”

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, mahkemenin Assange hakkındaki kararından duyulan hayal kırıklığı dile getirilerek, “Mahkemenin nihai kararından dolayı son derece hayal kırıklığına uğramış olsak da Amerika Birleşik Devletleri’nin gündeme getirilen her hukuk noktasında galip gelmesinden memnunuz. Mahkeme özellikle Bay Assange’ın siyasi motivasyon, siyasi suç, adil yargılama ve ifade özgürlüğü ile ilgili tüm argümanlarını reddetti” denildi.

Yayınlanan belgeler ile ABD’nin Irak ve Afganistan işgalleri sırasında işlediği insanlık suçlarını açığa çıkaran Assange’ın ABD’ye iade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı belirtilmişti.

Hakkında İsveç ve ABD mahkemelerinde açılan davalar nedeniyle Ekvador’a iltica eden Assange, Ekvador’un İngiltere’deki büyükelçiliğine sığınmıştı. Assange, 7 yıl boyunca elçilik binasındaki bir odada yaşamış, 11 Nisan 2019’da elçilikten çıkarılarak İngiltere’ye teslim edilmişti. Assange, İngiltere’ye iadesinin ardından ABD’nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle Londra’daki HM Hapishanesi Belmarsh’ta tutuluyor.

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