Assange ABD'ye iade edilmeyecek

İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti. ABD, İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliği'nde geçen sene gözaltına alınıp tutuklanan Assange'ın iadesini istiyordu.
İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti. ABD, İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan, casuslukla suçlanan Assange'nin iadesini istiyordu.
Assange, ABD güçlerinin, Irak ve Afganistan'da çok sayıda sivili ayrım gözetmeden öldürüp bu katliamları gizlemesi ve mahkumlara işkence etmesi gibi karanlık gerçekleri ortaya çıkarmıştı.