Dünya Assange ABDye iade edilmeyecek
AVRUPA

Assange ABD'ye iade edilmeyecek

İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti. ABD, İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliği'nde geçen sene gözaltına alınıp tutuklanan Assange'ın iadesini istiyordu.

Haber Merkezi AA
Julian Assange
Julian Assange

İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti. ABD, İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan, casuslukla suçlanan Assange'nin iadesini istiyordu.

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ABD'nin katliamlarını ortaya çıkaran Assange'ın iadesi davasında karar günü

Assange, ABD güçlerinin, Irak ve Afganistan'da çok sayıda sivili ayrım gözetmeden öldürüp bu katliamları gizlemesi ve mahkumlara işkence etmesi gibi karanlık gerçekleri ortaya çıkarmıştı.

Aliyev, kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC muhabirine batının iki yüzlülüğünü tane tane anlattı
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Aliyev, kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC muhabirine batının iki yüzlülüğünü tane tane anlattı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BBC'ye röportaj verdi. BBC muhabirinin “Azerbaycan'da özgür medya yok, baskı uyguluyorsunuz” sözlerini yanıtlayan Aliyev, “Julian Assange, gazetecilik faaliyetinden dolayı İngiltere'de rehin tutuldu. O şimdi hapishanede. Bu tür şeyleri yaptığınızda özgür medya hakkında konuşma hakkınız yok” ifadelerini kullandı.


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