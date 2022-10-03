Dünya Meloniden küstah tavır Müslüman gazeteciyi tehdit etti
AVRUPA

Meloni'den küstah tavır: Müslüman gazeteciyi tehdit etti

İtalya’da aşırı sağcı siyasetçi Giorgia Meloni, Müslüman bir gazeteciye açık açık tehditte bulunarak tartışma yarattı. Geçen hafta İtalya’nın Kardeşleri isimli siyasi partisiyle zafere ulaşan Meloni, henüz hükümet kurulmadan çok sert açıklamalarda bulundu. Kudüs’te doğup büyüyen İtalyan gazeteci Rula Jebreal’ın sosyal medya hesabından yaptığı, “Meloni babasının suçlarından sorumlu olmamalı ama o genelde bazı yabancıların işlediği suçları bütün mültecilere yayarak azınlıkları günah keçisi ilan ediyor” sözlerine Meloni'den küstah çıkış geldi.

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Haber Merkezi Diğer
Meloniden küstah tavır: Müslüman gazeteciyi tehdit etti
Meloni

İtalya’da aşırı sağcı siyasetçi Giorgia Meloni, Müslüman bir gazeteciye açık açık tehditte bulunarak tartışma yarattı. Geçen hafta İtalya’nın Kardeşleri isimli siyasi partisiyle zafere ulaşan Meloni, henüz hükümet kurulmadan çok sert açıklamalarda bulundu.

Kudüs’te doğup büyüyen İtalyan gazeteci Rula Jebreal’ın sosyal medya hesabından yaptığı, “Meloni babasının suçlarından sorumlu olmamalı ama o genelde bazı yabancıların işlediği suçları bütün mültecilere yayarak azınlıkları günah keçisi ilan ediyor” sözlerine Meloni küstah bir çıkış bir sergiledi.

45 yaşındaki Meloni, “Jebreal hanım, umarım hakime de bana yönelttiğiniz suçlamaları açıklayabilirsiniz” dedi. Jebreal’in sözlerine Meloni’nin yakınları ve müttefikleri de karşı çıktı. Beş Yıldız Hareketi’nin lideri Giuseppe Conte de Jebreal’ın açıklamalarını temelsiz olarak yorumladı.

Jebreal ise kendisine yöneltilen tehditlere yanıt verdi. Jebreal, ” Bütün otokratlar kendilerine karşı olanları her zaman sindirmeye ve susturmaya çalışıyor” dedi.

Meloni’nin lideri olduğu İtalya’nın Kardeşleri, neo-faşist Ulusal Birlik’ten ayrılmıştı.

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