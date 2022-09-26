İtalyan liderden tarihi rest: Bize ders vermeye kalkma Macron

Gayrıresmi sonuçlara göre; İtalya'da yapılan genel seçimleri, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) kazandı. Demokrat Parti yenilgiyi kabullenirken, Giorgia Meloni İtalya'nın ilk kadın başbakanı oldu.
Meloni'nin, 2018 yılında Atreju18 toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sömürgecilikle suçladığı konuşma yeniden gündem oldu.
'Çözüm Afrika'nın Avrupalılardan kurtulması'
Meloni o konuşmada şunları ifade etmişti: "Fransa nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkarıyor. Hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz yaşıyor. 'Bize ders vermeye kalkma Macron!' Çünkü Afrikalılar senin politikan yüzünden kıtalarını terk etmek zorunda kalıyor. Çözüm Afrikalıların Avrupa'ya göç etmesi değil. Afrika'nın Avrupalılardan kurtulmasıdır."