İtalyan liderden tarihi rest: Bize ders vermeye kalkma Macron İtalya'da yapılan seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre İtalya'daki Kardeşler Partisi'yle aşırı sağcı lideri Giorgia Meloni kazandı. İtalyan siyasetine ezici bir çoğunlukla hakim olan erkeklerin arasında yıldızı parlayan Meloni'nin geçtiğimiz yıllardaki konuşması yeniden gündem oldu. Fransız lider Emmenuel Macron'a sert sözler sarf eden Meloni, "Fransa nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkarıyor. Hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz yaşıyor. 'Bize ders vermeye kalkma Macron!' Çünkü Afrikalılar senin politikan yüzünden kıtalarını terk etmek zorunda kalıyor. Çözüm Afrikalıların Avrupa'ya göç etmesi değil. Afrika'nın Avrupalılardan kurtulmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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