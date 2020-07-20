Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı el-Atiyye ile bir araya geldi
ASYA

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'lı mevkidaşı el-Atiyye ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar'ın, Katar ile birçok alanda stratejik ortaklığın devam ettiğini belirterek, "Libya’daki meşru hükümete ve istikrar ortamının sağlanmasına yönelik ciddi anlamlı destek için müteşekkiriz." ifadesini kullandığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Bakan Akar, konuk Bakan Muhammed el-Atiyye'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından iki bakan baş başa görüştü. Görüşmede, bölgesel konularla iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye
  • Görüşmede Bakan Akar'ın, Katar ile birçok alanda stratejik ortaklığın devam ettiğini belirterek, "Libya’daki meşru hükümete ve istikrar ortamının sağlanmasına yönelik ciddi anlamlı destek için müteşekkiriz." ifadesini kullandığı öğrenildi.

Söz konusu ziyaretin, Milli Savunma Bakanı Akar’ın hafta sonu Katar’a düzenlediği ziyaretin devamı niteliğinde olduğu, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip Türkiye ve Katar’ın, güncel gelişmeleri bir kez daha ayrıntılı olarak ele almalarına imkan tanıdığı belirtildi.

Akar, hafta sonu Katar’da Emir Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani tarafından kabul edilmişti.

Millî Savunma Bakanı Akar, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi
DÜNYA
Millî Savunma Bakanı Akar, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi
Abone Ol Google News
Şehidimiz var

Şehidimiz var

Hakkari'deki hain saldırıda iki askerimiz şehit oldu.
Alçak bu ifadeyi verdi

Alçak bu ifadeyi verdi

​Emniyetten çıkarıldığı anlar dikkat çekti.
Aşıdaumutlandıran gelişme

Aşıda
umutlandıran gelişme

İşe yarıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Şanlıurfa kavruluyor: 52 dereceyi gördü

Şanlıurfa kavruluyor: 52 dereceyi gördü

Çocuklar serinlemek için sulama aracına akın etti.
Unuttuğumuz Kıbrıs

Unuttuğumuz Kıbrıs

​Her metrekaresi şehit kanı ile sulanan kardeş toprağımız.

Beşiktaş <br>elinden kaçırdı

Beşiktaş
elinden kaçırdı

'​Yürürken bile zorlanır' diyorlardı, göz kamaştırdı.

Başakşehir'e <br>zorlu rakipler

Başakşehir'e
zorlu rakipler

​Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerden 10 tanesi kesinleşti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.