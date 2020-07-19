Millî Savunma Bakanı Akar, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi

Hindistan'da koronavirüs şüphelisi hastalar balık istifi vaziyette tedavi olmayı bekliyor

Koronavirüs salgınının 1 milyon vaka sayısıyla en çok vurduğu ülkelerden biri olan Hindistan'da, sağlık altyapısı durma noktasına geldi. Bihar'da bir hastanede kaydedilen görüntülerde koridor dolup taşarken, hastalar kısıtlı test ve tedavi imkanlarıyla tedavi edilmeyi bekliyor.