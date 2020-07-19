Millî Savunma Bakanı Akar, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi

Katar’a bir ziyaret gerçekleştiren Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani tarafından kabul edildi.
- Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Katar’a bir ziyaret gerçekleştiren Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani tarafından kabul edildi.
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