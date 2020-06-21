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Dünya Minneapoliste silahlı saldırı 1 ölü, 11 yaralı
AMERİKA

Minneapolis'te silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

ABD’nin Minneapolis şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis, bölge sakinlerinden saldırının yaşandığı yerden uzak durmasını istedi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Minneapolis Polis Teşkilatının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hennepin Bulvarı'nda silahlı saldırganların çevreye rastgele ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Sosyal medya yer alan bazı fotoğraflarda Uptown Tiyatro Salonu ve bir başka mağazanın camlarında kurşun izleri görüldü. Saldırının ardından Facebook üzerinden canlı yayınlanan bir videoda ise bağrışmalar duyulurken, kaldırımlarda yaralıların olduğu görüldü.

ABD POLİSİNDEN BÖLGE HALKINA ÇAĞRI

Olayla ilgili herhangi bir gözaltı olup olmadığı, hayatını kaybeden kişinin ismi ve yaşına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Polis, bölge sakinlerinden saldırının yaşandığı yerden uzak durmasını istedi.

Öte yandan saldırının gerçekleştiği alanın, siyahi George Floyd’un 25 Mayıs’ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirdiği bölgeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ SONRASI PROTESTOLAR BAŞLADI

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

  • New York ve Minneapolis dahil birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, ABD Başkanı Donald Trump federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalamıştı.

ABD'de eczanesi yağmalanan Türk: Yağmacılar protestoları fırsat olarak görüyor
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ABD'de eczanesi yağmalanan Türk: Yağmacılar protestoları fırsat olarak görüyor
ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara yağmacılar damga vurdu. 30 eyalette binlerce yağma suçu yaşanırken, New Jersey'de bir Türk vatandaşına ait eczane de hedef oldu. Yapılan saldırıyı Yeni Şafak yayınında anlatan Eczacı Mehmed Bülend Uğur, yağmacıların bu tür protestoları fırsat olarak kullandığını belirtti. Uğur ayrıca, ABD polisinin uzun yıllardır uyguladığı ayrımcılığın, siyahilerde öfke patlamasına yol açtığını da söyledi.


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