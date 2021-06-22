Dünya Minyatür Boris İngilterede doğan bebek Boris Johnsona benzerliğiyle dikkat çekiyor
AVRUPA

Minyatür Boris: İngiltere'de doğan bebek Boris Johnson'a benzerliğiyle dikkat çekiyor

İngiltere'de yaşayan Rus çiftin üç ay önce dünyaya gelen oğulları David, 'minyatür Boris' olarak anılıyor. Saçları nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a benzetilen bebek, gören herkesin ilgisini çekiyor.

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Minyatür Boris: İngilterede doğan bebek Boris Johnsona benzerliğiyle dikkat çekiyor
​Minyatür Boris: İngiltere'de doğan bebek Boris Johnson'a benzerliğiyle dikkat çekiyor ​

İngiltere'de yaşayan Rus çiftin üç ay önce dünyaya gelen oğulları David, 'minyatür Boris' olarak anılıyor. Saçları nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a benzetilen bebek, gören herkesin ilgisini çekiyor.

GÖREN ŞAŞIRIYOR

NTV'nin haberine göre 35 yaşındaki çiçeği burnunda anne Tatiana Doronina, Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, “David adeta bir ünlü gibi. Onu gören herkes baştan aşağı süzüyor. Görür görmez onu Boris Johnson ile kıyaslıyor” diye konuştu.

MİNİK BORİS

Doğumundan hemen sonra bebeğinin saçlarını fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren anne Tatiana, “Saçları nasıl bu kadar açık renkli olabilir diye düşündüm. Sonra ilk kez onu yıkadığımda saçlarının çok gür olduğunu fark ettim. Onu gören tüm hemşireler de saçlarının gürlüğüne şaşırdılar. O adeta bir minik Boris” dedi.

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