​Boris Johnson G7 zirvesi öncesi denize girdi. ​

İngiltere'de düzenlenen G7 Liderler Zirvesi dün sona erdi. Zirvenin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden basın toplantısı düzenledi. Johnson, gelişmekte olan ülkelere sağlanacak Covid-19 aşısı ve eğitim finansmanına yönelik anlaşmaya varıldığını söyleyerek, "Küresel aşılamada büyük bir adım atıldığını" ifade ederken, Biden ise, “Ekonomik iyileşme için pandemiyi bitirmemiz gerekiyor" dedi.
Zirveye Boris Johnson'un görüntüleri damga vurdu.
Zirveye katılan G7 liderleri, programın son gününde deniz kenarında düzenlenen etkinlikte buluştu.
ÖNCE YÜRÜYÜŞ SONRA DENİZ
Toplantının başkanlığını yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın denize girdiği anlar kameraya yansıdı. Sahilde bir süre koşan İngiliz başbakanın, daha sonra tişörtünü çıkarıp denizde yüzdüğü görülüyor.