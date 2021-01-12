Dünya Mısır ve Katar arasında karşılıklı uçuşlar yeniden başladı
ASYA

Mısır ve Katar arasında karşılıklı uçuşlar yeniden başladı

Körfez krizinin çözülmesinin ardından Mısır ve Katar Hava Yolları arasında karşılıklı uçuşlar yeniden başladı. Mısır Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşref Noyer, bu sabah bir Katar uçağının Mısır hava sahasını kullanmasına izin verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Bu sabah bir Katar uçağının Mısır hava sahasını kullanmasına izin verildi.
Bu sabah bir Katar uçağının Mısır hava sahasını kullanmasına izin verildi.

Mısır Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşref Noyer, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır hava yolu şirketi Egypt Air ve Katar Hava Yolları’nın karşılıklı uçuşlara başlayabileceklerini söyleyerek, "Bu sabah bir Katar uçağının Mısır hava sahasını kullanmasına izin verildi" dedi.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma sağlanmıştı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermiş, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

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