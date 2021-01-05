Katar Emiri Al Sani Suudi Arabistan'da: 3 yıl sonra Katar'a uygulanan abluka sona erdi

​Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi havaalanında bizzat veliaht prens Muhammed bin Selman karşıladı.

Suudi Arabistan ile Katar arasında kara, deniz ve hava sınırlarının açılmasına ilişkin anlaşmanın bugün düzenlenen Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi zirvesinde imzalanması bekleniyor.

Suudi Arabistan ve Katar arasında 3 yıldır süren anlaşmazlık çözüldü. İki ülke, dün akşam karşılıklı olarak kara, deniz ve hava sınırlarını yeniden açma kararı aldı. Bugün Suudi Arabistan’da düzenlenen 41. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nde (KİK) Katar ve Suudi Arabistan arasında anlaşma imzalanması bekleniyor. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani zirveye katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Suudi Arabistan'a geldi.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, 2017’de terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar’la diplomatik ilişkilerini kesmiş, kara, hava ve deniz sınırlarını kapatmıştı. Katar ise söz konusu iddiaları reddetmişti. Kuveyt, Arap ülkeleri arasındaki krizi çözmek için çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Muhammad Al-Sabah dün akşam yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın Katar’a sınırlarını açacağını duyurmuş ve Suudi Arabistan’ın Körfez krizini sona erdirmek için Katar’a uyguladığı ambargoyu kaldıracağını ifade etmişti.

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Katar ve Suudi Arabistan’ın kararının açıklanmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, BAE’nin Körfez birliğini yeniden tesis etme konusunda istekli olduğunu ifade ederek, "Yapılacak daha çok işimiz var, doğru yoldayız" dedi.

DÜNYA Körfez'in Katar'a yönelik ambargosu 3,5 yıl sonra bitiyor

DÜNYA Kuveyt Dışişleri Bakanı: Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırların açılması için anlaşmaya varıldı