Dünya Mısırda meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti

Mısır'ın güneyinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Suhac vilayetinin kuzeyindeki batı sahra yolunda dün gece bir minibüs ile karşı şeritten gelen kamyon çarpıştı. Kaza sonucu, 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Mısırda meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti
Arşiv

Mısır'ın güneyinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Suhac vilayetinin kuzeyindeki batı sahra yolunda dün gece bir minibüs ile karşı şeritten gelen kamyon çarpıştı.

Kaza sonucu, 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Mısır medyasında yayımlanan haberlerde, yapılan ilk incelemelere göre kazanın "aşırı hızdan" kaynaklandığı kaydedildi.

Ülkenin güneyindeki El-Minye kentinde 19 Temmuz'da bir yolcu otobüsünün park halindeki bir kamyona arkadan çarptığı kazada 22 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 109'uncu sırada yer alıyor.

Mısır'da trafik kazası: 20 ölü
DÜNYA
Mısır'da trafik kazası: 20 ölü

Drone ile kaydedildi

Drone ile kaydedildi

​Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.
Otomobil alacaklar dikkat

Otomobil alacaklar dikkat

Temmuzda en çok satan markalar belli oldu.
Dünyanın gözü Tayvanda: Dakika dakika gelişmeler

​Havadan görüntülendi: Denetim ekibi bekleniyor.

​Polisin nefes kesen operasyonu ile yakalandılar.

​Harekete geçildi: Şimdiden akın akın geliyorlar.

​Pelosi'nin ziyaretinin ardından harekete geçtiler.

Vucic'den ortalığı karıştıracak açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.