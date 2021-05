Mısır'ın 'Ever Given' başvurusuna ret Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapan ve günlerce kanalın kapalı kalmasına neden olan "The Ever Given" adlı geminin alıkonulması için Mısır'ın yaptığı istinaf başvurusu reddedildi.

Haber Merkezi 23 Mayıs 2021, 18:54 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2021, 19:00 AA