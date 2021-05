Süveyş'i tıkayan geminin sahibi Japon firma tazminatı navlun sahipleriyle paylaşmak istiyor Süveyş Kanalında trafiği bir hafta durduran The Ever Given isimli yük gemisinin sahibi Japon firma, kendisinden talep edilen 916 milyon dolarlık tazminatın bir bölümünü gemide bulunan konteynerlerin sahipleri tarafından üstlenilmesini istiyor.

Haber Merkezi 03 Mayıs 2021, 07:48 Son Güncelleme: 03 Mayıs 2021, 07:54 AA