Dünya Süveyş Kanalında bekleyen tüm gemilerin geçişi tamamlandı
AFRİKA

Süveyş Kanalı'nda bekleyen tüm gemilerin geçişi tamamlandı

Mısır, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisinin kurtarılması ve deniz trafiğinin açılmasının ardından kanalın iki yakasında bekleyen tüm gemilerin geçişinin tamamlandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Süveyş Kanalında bekleyen tüm gemilerin geçişi tamamlandı
Kaza nedeniyle Süveyş Kanalı 6 gün deniz trafiğine kapanmıştı

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısır devletine ait El-Ehram gazetesinde yer alan yazılı açıklamasında, Süveyş Kanalı'nda kaza yaparak karaya oturan yük gemisinin kurtarma çalışmalarının sürdüğü 6 günlük sürede Kanal'ın kuzey ve güney yakalarında toplam 422 geminin biriktiğini belirtti.

Kanal'ın iki yakasında bekleyen çok sayıdaki geminin rekor sürede geçişinin tamamlandığını kaydeden Rabi, bekleyen son 61 geminin de Kanal'dan geçmesiyle söz konusu kazadan beri biriken tüm gemilerin geçişinin tamamlandığını ifade etti.

6 gün deniz trafiğine kapanmıştı

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Mısır’ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given’ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

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