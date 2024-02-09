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Dünya

MİT'ten PKK'ya kritik operasyon: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

TSK ve SMO güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı. MİT, PKK/KCK-PYD/YPG İstihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer'in, Suriye'deki Kurtarılmış Bölgelerde TSK ve SMO'na yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. MİT'in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO/Askeri Polisi, Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı.

08:53 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 09:14 - 9/02/2024 Cuma
AA
El yapımı patlayıcı (EYP) ile eylem hazırlığındaki terörist yakalandı.
El yapımı patlayıcı (EYP) ile eylem hazırlığındaki terörist yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbarat desteğiyle yakalandı.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitilen terörist Ömer'in, 2022-2023 yılları arasında Münbiç ve çevresinde el yapımı patlayıcı (EYP) sevkiyatı yaptığı tespit edildi.


MİT düğmeye bastı


TSK'nın terörden arındırdığı bölgelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçlerine yönelik eylem hazırlığı yaptığı belirlenen terörist, MİT'in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı askeri polis tarafından gözaltına alındı.


Teröristin ikametinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.




#MİT
#Operasyon
#PKK
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