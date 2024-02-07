MİT ve devlet görevlisi yalanı ile dolandırdılar: 150 yıl hapis istemi

​Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin nitelikli dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen 11 şüpheli, geçen yıl nisan ayında Eskişehir, Uşak, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Eskişehir'e getirilen 11 şüpheliden Recep Ç., Türker T., İsmail T. ve Okan S. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, tabanca ve dolandırıldığı öne sürülen kişilere ait suça konu evrak ele geçirildi.

150 yıla kadar hapis talebi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilere yönelik soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianame ile şüpheliler hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede; 22 kişinin farklı yöntemler ile 1,5 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheliden 3'ü hakkında 10 yıla kadar, 2'si hakkında 20 yıla kadar, biri hakkında 50 yıla kadar, biri hakkında 60 yıla kadar, biri hakkında 70 yıla kadar, biri hakkında 80 yıla kadar, 2'si hakkında 150 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kişiye göre meslek değiştirmişler