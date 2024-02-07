|
Gündem

MİT ve devlet görevlisi yalanı ile dolandırdılar: 150 yıl hapis istemi

Eskişehir merkezli soruşturmada kendilerini 'MİT personeli', 'milletvekili', 'cumhurbaşkanlığı basın danışmanı', 'üst düzey KOSGEB yetkilisi' ve 'devlet görevlisi' olarak tanıtıp, işe yerleştirme, kredi çekme, tayin ve atama işlemleri gibi vaatlerle 22 kişinin 1,5 milyon lirasını dolandıran 4'ü tutuklu, 11 kişi hakkında 10 yıl ile 150 yıl arasında değişen oranlarda hapis istemi ile dava açıldı. Şüphelilerin gelen taleplere göre büründükleri kimlikleri değiştirdikleri, vaatler karşılığı aldıkları parayı kendi aralarında paylaştıkları, taleplerini soran mağdurları ise deprem ve seçim bahanesiyle oyaladıkları belirlendi.

11:08 - 7/02/2024 Çarşamba
DHA
Bir süre izlenen 11 şüpheli, geçen yıl nisan ayında Eskişehir, Uşak, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Bir süre izlenen 11 şüpheli, geçen yıl nisan ayında Eskişehir, Uşak, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

​Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin nitelikli dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen 11 şüpheli, geçen yıl nisan ayında Eskişehir, Uşak, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Eskişehir'e getirilen 11 şüpheliden Recep Ç., Türker T., İsmail T. ve Okan S. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, tabanca ve dolandırıldığı öne sürülen kişilere ait suça konu evrak ele geçirildi.

150 yıla kadar hapis talebi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilere yönelik soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianame ile şüpheliler hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede; 22 kişinin farklı yöntemler ile 1,5 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheliden 3'ü hakkında 10 yıla kadar, 2'si hakkında 20 yıla kadar, biri hakkında 50 yıla kadar, biri hakkında 60 yıla kadar, biri hakkında 70 yıla kadar, biri hakkında 80 yıla kadar, 2'si hakkında 150 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kişiye göre meslek değiştirmişler

Şüphelilerin sınavsız kamu kurumlarına işçi ve memur yerleştirdikleri, görev başındaki memurları ise istedikleri yerlere atama ve tayin işlerini yapma vaadiyle kandırdıkları tespit edildi. İddianamede ayrıca şüphelilerin kendilerine ulaşan kişilere, SGK primi eksik olan kişileri emekli ettiklerini, icra borcu olanların borçlarını sildiklerini, icradan yarı fiyatına araba aldıklarını, KOSGEB'den yüklü miktarda hibe ve kredi kullandırdıklarını anlatıp, bu işlemler için belli miktarda para aldıklarına inandırarak, dolandırıcılık yaptıkları bilgisi yer aldı. Şüphelilerin kendilerini milletvekili, devlet görevlisi veya MİT personeli olarak tanıttıkları, gelen taleplere göre büründükleri kimlikleri değiştirdikleri, açık kimlik bilgilerini paylaşmadan, vaatler karşılığı aldıkları parayı kendi aralarında paylaştıkları, taleplerini soran mağdurları ise deprem ve seçim bahanesiyle oyaladıkları belirlendi. Sanıklar, önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

#Eskişehir
#MİT
#KOSGEB
#Uşak
#İstanbul
18 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1996 1998 2002 2008 sigorta girişi olanın yüzü gülecek! SGK 3600 4500 5400 primle emeklilik kadın erkek yaş tablosu çıktı