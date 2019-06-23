Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Moritanyada cumhurbaşkanlığı seçimini Gazvani kazandı
AFRİKA

Moritanya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Gazvani kazandı

Moritanya'da dün ilk turu tamamlanan cumhurbaşkanı seçiminde büyük farkla önde giden eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, zaferini ilan etti.

Haber Merkezi AA
Muhammed Vild el-Gazvani.
Muhammed Vild el-Gazvani.

Moritanya'da dün ilk turu tamamlanan cumhurbaşkanı seçiminde büyük farkla önde giden eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, seçimleri kazandığını, sayılmayan oyların sonucu etkilemeyeceğini açıkladı.

  • Başkent Navakşot'ta kendisini destekleyenlere hitaben yaptığı konuşmada Gazvani, "Sizleri ve tüm Moritanya halkını tebrik ediyorum. Sandıkların sadece yüzde 20'si açılmadı. Bu da sonucu etkilemeyecektir" dedi.

Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Moritanya'da dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, 3 bin 861 seçim merkezinden 3 bin 151'inde oylar sayıldı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 81,61'inin sayıldığı seçimde Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Abdullah'ın desteğini alan Gazvani yüzde 50,72 ile açık ara önde gidiyor.

İslami kanadın desteğini alan muhalefetin adayı eski Başbakan Sidi Muhammed Vild Bubekir yüzde 18,45 ile ikinci sırada, aktivist Beyram Vild ed-Dah Abid ise yüzde 18,24 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Oy kullanma işlemi dün akşam yerel saatle 19.00'da sona erdi. Ülkede seçime katılım oranının yüzde 53 olduğu belirtildi.

Kadıköyde can pazarı

Kadıköy'de can pazarı

Anne baba hayatını kaybetti, engelli oğulları kurtarıldı.
YSKda mühür toplantısı

YSK'da 'mühür' toplantısı

​Mühür karışıklığına ilişkin 14'te toplantı yapılacak.
Ucu bucağı görünmüyor

Ucu bucağı görünmüyor

​15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü.
İstanbullu en isabetli kararı verecektir

İstanbullu en isabetli kararı verecektir

​Cumhurbaşkanı Üsküdar'da oyunu kullandı.
Kırgınlıkları<br>bırakma zamanı

Kırgınlıkları
bırakma zamanı

Binali Yıldırım eşi ile Tuzla'da oy kullandı.

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
Tunceli'de<br>sıcak çatışma

Tunceli'de
sıcak çatışma

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Havadan ve karadan<br>arama sürüyor

Havadan ve karadan
arama sürüyor

Sel felaketinde kayıp 3 kişi için 5. güne gelindi.
İstanbul<br>seçimini yapıyor

İstanbul
seçimini yapıyor

Yaklaşık 11 milyon seçmen için oy verme işlemi başladı.
Kuzey Irak'ta teröristlere darbe

Kuzey Irak'ta teröristlere darbe

Sinat-Haftanin bölgesinde PKK hedefleri vuruldu.
Dikkat çeken kare

Dikkat çeken kare

Oy pusulaları okullara böyle taşındı.
Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar

Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar

Yargıtay'dan çalışan anneler için karar aldı.
Hakurk'a<br>Türk pençesi

Hakurk'a
Türk pençesi

Toplamda 57 terörist etkisiz hale getirildi.
Maraş'a girdik

Maraş'a girdik

​Yeni Şafak, Gazimagosa kentindeki 45 yıllık hayalet bölge Maraş'ı görüntüledi.
İstanbul seferberliği

İstanbul seferberliği

Anadolu'dan yüzbinlerce vatandaş, oy vermek için İstanbul'a akın etti.
Hayrına lokma<br>waffle'a karşı

Hayrına lokma
waffle'a karşı

​Geleneksel lezzete gençler büyük ilgi duyuyor.
Bitlis'te<br>terör operasyonu

Bitlis'te
terör operasyonu

​Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.