Moskova-Paris hattında gerilim yükselten belgesel: Putin ve Macron'un telefon görüşmesini yayınladılar

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın doğusunda devam ediyor.

Dünyanın gözü kulağı aylardır bölgeden gelen haberlerde. Rus birliklerinin ilerleyişinin sürmesi Batı'da endişeye yol açarken Fransa'dan çok konuşulacak bir haber geldi.

Savaşı engellemek için hem Putin hem de Ukrayna lideri Zelesnki ile görüşerek mekik diplomasisi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un telefon görüşmesi ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde AFP'nin ulaştığı kayıtların bir belgeselde kullanılacağı açıklanmıştı.

BEKLENEN BELGESEL YAYINLANDI

Moskova güçlerinin Ukrayna'ya saldırmasından sadece dört gün önce, Macron'un Putin ile yaptığı görüşmesi France 2'de yayınlanan 'Bir Başkan, Avrupa ve Savaş' başlıklı belgeselde yer aldı.

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Yayınlanan belgesel ile iki liderin söz konusu görüşmesinin ta kaydı da kamuoyunun bilgisine sunulmuş oldu.

ZELENSKİ'YE AĞIR SUÇLAMA:YALANCI

Hürriyet'te yer alan haberde; Söz konusu kayıtlarda Putin'in Zelenski'yi yalancılıkla suçladığı duyuluyor. Putin daha sonra Zelenski'nin Kremlin yanlısı Ukraynalı ayrılıkçılarla müzakere etmeyi açıkça reddetmesine vurgu yapıyor.

MACRON'DAN PUTİN'E: AVUKATLARINIZ HUKUKU NEREDEN ÖĞRENDİ

Macron'un tam bu anda bir süre sinirlerine hakim olamadığı ve sesini yükselterek 'Avukatınızın hukuku nereden öğrendiğini bilmiyorum' dediği duyuluyor.

Fransa Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam ediyor;

'Egemen bir ülkede yasa metinlerinin demokratik olarak seçilmiş yetkililer tarafından değil, ayrılıkçı gruplar tarafından önerildiğini size hangi avukat söyleyebildi bilmiyorum.'

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Bu sözler üzerine Putin ise Zelenski'nin demokratik yollardan seçilmediğini iddia etti ve 'Kanlı bir sarbeyle iktidara geldiler' dedi.

RUSYA'DAN SERT TEPKİ

Belgeselin yayınlanması sonrası Moskova - Paris hattında gerilim yükseldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, yayının 'diplomatik görgü kurallarının' ihlali olduğunu söyledi

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