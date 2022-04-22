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Dünya Macron Putin ile diyalog kesilirse müzakereciler Türkiye veya Çin olacak
AVRUPA

Macron: Putin ile diyalog kesilirse müzakereciler Türkiye veya Çin olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog kanallarının kapanması durumunda, müzakerecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping olacağını ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Macron: Putin ile diyalog kesilirse müzakereciler Türkiye veya Çin olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Emmanuel Macron

Macron, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir süredir telefonda görüşmediği Putin ile görüşmeye devam edeceğini belirten Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentine erişim sağlayabilmek için Putin ile görüşmek gerektiğini söyledi.

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"MÜZAKERECİLER TÜRKİYE VE ÇİN OLACAK"

Macron, "Onunla görüşmeye devam etmek bizim görevimiz. Birkaç insanın hayatını kurtaracaksa onunla görüşmek gerekiyor. Başkan Putin ile her zaman şeffaf ve talepkar şekilde konuştum. Bir noktada ateşkesi hazırlamak gerekecek. Avrupa masanın etrafında olmalı. Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı veya Çin Devlet Başkanı olacak." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın askeri çözümü bulunmadığını ifade eden Macron, çözüm için askeri yol seçilirse, üçüncü dünya savaşının tercih edildiğini belirtti.

Macron, Ukrayna'nın, silah yardımı yapmamaları halinde Rusya'ya karşı direnemeyeceğini kaydetti.

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