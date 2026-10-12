Zelenskiy ile Putin Erdoğan'ın arabuluculuğunda görüşebilir

Ukrayna'nın "RBK-Ukrayna" haber ajansına konuşan Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha , savaşın sona erdirilmesi amacına yönelik yürütülen diplomatik temasları değerlendirdi.

ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer alacağı üçlü görüşme formatının yeniden hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Sybiha, Ukrayna tarafı olarak buna hazır olduklarını ve bu temasların mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istediklerini vurguladı.

KİLİT ARABULUCULAR: ERDOĞAN VE TRUMP

Savaşın tamamen bitirilmesi için iki ülke liderinin yüz yüze temas kurmasının şart olduğunu kaydeden Sybiha, Zirve için adres ve arabulucu mesajı verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Zelenskiy ile Putin arasındaki görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda yapılabileceğini açık bir şekilde ifade etti.

"BARIŞ İÇİN EN KÜÇÜK FIRSATI BİLE KULLANACAĞIZ"

Açıklamalarında diplomasiye ve barışa verilen önceliğin altını çizen Sybiha, "Barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız" ifadelerini kullandı. Ukrayna kanadından gelen bu net ve resmi arabuluculuk çağrısı, bölgesel adil bir barışın tesisi yolunda uluslararası diplomasi trafiğini yeniden hareketlendirdi.

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