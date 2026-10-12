Doğal gaz fiyatlarında Hürmüz etkisi: Avrupa'da yeni hafta yükselişle başladı

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı cuma gününü 81,43 avrodan tamamladı.

Fiyatlar, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 82,50 avroya yükseldi.

Fiyatlardaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nda artan tanker saldırıları ve bölgede tırmanan gerilimin LNG arzına yönelik riskleri artırması etkili oldu. Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesinde küresel LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20'si geçiyordu.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankerin iskele tarafından kimliği belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve çarpma sonrası geminin makine dairesinde patlama meydana geldiğini açıkladı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın derhal yürürlüğe girecek bir enerji ateşkesi üzerinde anlaştığını açıklaması, enerji piyasalarındaki arz endişelerini kısmen hafifletti.

İki ülkenin, devam eden savaşa rağmen karşılıklı olarak enerji tesislerine saldırmama konusunda anlaştığını belirten Trump, anlaşmaya bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Soğuk hava dalgaları kırılganlığı artırabilir

Öte yandan, Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 73,6 seviyesinde bulunuyor.

Bu oran, son 5 yılın aynı dönemindeki yüzde 87'lik ortalamanın altında kalıyor.

Avrupa'da depolardaki doluluk oranı son haftalarda düzenli artış gösterse de sonbaharda daha soğuk hava beklentileri, ısıtma sezonunun erken başlaması ve doğal gaz tüketiminin artması riskini beraberinde getiriyor.

Avrupa Gaz İletim Sistemi İşletmecileri Ağı (ENTSOG), geçen hafta yayımladığı 2026-2027 Kış Arz Görünümü raporunda, Avrupa'nın doğal gaz sisteminin kış talebini karşılayabilecek esnekliğe sahip olduğunu ancak sınırlı LNG arzının depolardaki doluluk oranının kış sonunda yüzde 30'un oldukça altına düşmesine yol açabileceğini bildirdi.

Raporda, bu durumun Avrupa'nın kışın son döneminde yaşanabilecek soğuk hava dalgalarına karşı kırılganlığını artırabileceği ve düşük stok seviyelerinin gelecek yaz depoların yeniden doldurulmasını zorlaştırabileceği uyarısı yapıldı.

Ekonomi

Suudi Arabistan küresel enerji arzını sürdürme kararlılığında

Ekonomi

Küresel piyasalar haftaya temkinli iyimserlikle başladı

Ekonomi

Trump'la varılan mutabakat sonrası Rusya dizel ihracat yasağını kısmen kaldırdı