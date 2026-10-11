Anasayfa
Dünya
Avrupa
Fransa'da sosyal demokratlar cumhurbaşkanı adayını belirledi

Fransa'da sosyal demokratlar cumhurbaşkanı adayını belirledi

20:22, 11/10/2026, Pazar
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Fransa'da sosyal demokratlar cumhurbaşkanı adayını belirledi
Raphael Glucksmann

Fransa'da 2027 yılında gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için sosyal demokratların adayı, oyların yüzde 66'sını alan Place Publique Eş Başkanı Raphael Glucksmann seçildi. Yaklaşık 120 bin kişinin katıldığı ön seçimi kazanan Glucksmann'ın, seçim sürecinde aşırı sol ile ittifak yapılmasına ve Gazze'de yaşananların "soykırım" olarak nitelendirilmesine karşı mesafeli bir tutum sergilediği belirtildi.

Fransa'da 2027 yılında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adaylarını belirlemek için sandığa giden sosyal demokratlar, kararlarını merkez sol parti Place Publique Eş Başkanı Raphael Glucksmann'dan yana verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde sosyal demokratları temsil edecek ismin belirlenmesi için yapılan ön seçim sonuçlandı.

Çevrim içi ortamda düzenlenen, oylamanın 3 gün sürdüğü ön seçimde, merkez sol parti Place Publique Eş Başkanı Raphael Glucksmann oyların yüzde 66'sını alarak sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayı oldu.

Sosyal demokrat partilerin üyelerinden oluşan yaklaşık 120 bin kişinin oy kullandığı seçimde, Glucksmann ile Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, PS Milletvekili Jerome Guedj, Sosyalist ve Cumhuriyetçi Sol Partinin kurucusu Emmanuel Maurel ve sosyalistlerin 2007 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal yarıştı.

Son seçimlerde aşırı sağın oylarını artırdığı Fransa'da, Glucksmann, merkez solcuların cumhurbaşkanı seçiminde aşırı sol ile ittifak yapmasına sıcak bakmıyor.

Glucksmann, Filistin meselesine yaklaşımda da sosyalist ve aşırı solculardan ayrılıyor. Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelemekten kaçınan Glucksmann, Fransa'da Yahudi karşıtlığına karşı mücadeleye dikkati çekiyor.

Ülkede 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aday olamayacak. Seçimde yarışacak isimler arasında Glucksmann'ın yanı sıra aşırı solcu Jean-Luc Melenchon, aşırı sağcı Marine Le Pen, merkez sağcı Edouard Phillippe ve Gabriel Attal bulunuyor.


Fransa’da sokaklar karıştı: Macron dibi gördü
Dünya
Fransa’da sokaklar karıştı: Macron dibi gördü
Fransa'da sular durulmuyor: Eylem yapan liseli gençler 'siber kuşatma' başlattı
Dünya
Fransa'da sular durulmuyor: Eylem yapan liseli gençler 'siber kuşatma' başlattı
Fransa'da liselilerin eylemleri sürüyor: 500 okulda eğitime ara verildi
Dünya
Fransa'da liselilerin eylemleri sürüyor: 500 okulda eğitime ara verildi
Başlıklar :FransaCumhurbaşkanıseçimAday
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026