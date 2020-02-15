Dünya MSB 1720 EYP ve 903 mayın etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: 1720 EYP ve 903 mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde bugüne kadar terör örgütü PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 el yapımı patlayıcı ve 903 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri sevkiyat
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri sevkiyat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde bugüne kadar terör örgütü PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 el yapımı patlayıcı ve 903 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan kardeşlerin, PKK/YPG’nin haince döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Önceki hafta ise terör örgütü tarafından tuzaklanan mayınlardan dolayı 8 yaşındaki Layis Hatim Salih'in Tel Abyad Ayn Arus bölgesinde yaralanarak Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı anımsatıldı.

Okullarda EYP korunma yöntemleri eğitimi veriliyor

Bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Mehmetçiğin, sivil halkın ve özellikle çocukların tuzaklanmış mayınlardan zarar görmesini engellemek amacıyla, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak bölgede bulunan okullardaki öğretmen ve öğrencilere, 5 Şubat'tan itibaren mayınlarla el yapımı patlayıcıların tanıtımı ve korunma yöntemleri konulu eğitim vermeye başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Verilen eğitimde, terör örgütü tarafından arazi ve yaşam alanlarına döşenmiş mayın ve el yapımı patlayıcı ile karşılaşıldığında bunlara dokunulmaması, hareket ettirilmemesi, derhal bölgeden sorumlu birliğe haber verilerek başta çocuklar olmak üzere bölgede yaşayan kişilerin zarar görmesini engellemek amaçlanmıştır.

  • Bölgede bugüne kadar çoğunluğu okul, hastane, köprü, park alanı gibi halkın genel kullanım alanlarına PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve 903 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Kahraman Mehmetçik bölgenin mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizleme faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor."
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