MSB: Gara bölgesinde üç terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi

Dünya

İsrail Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya 2 bin kask ve 500 kurşun geçirmez yelek gönderdi

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'daki sivil toplum örgütleri ve acil durum ekipleri için 500 çelik yelek ile 2 bin kask gönderildi. İsrail'in Suriye'deki askeri hareket özgürlüğünü göz önünde bulundurarak temkinli hareket ettiği ve Rusya ile ilişkilerini korumakta zorlandığı belirtiliyor.