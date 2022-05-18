Dünya MSB Gara bölgesinde üç terörist SİHAlarımız tarafından etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

MSB: Gara bölgesinde üç terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Gara bölgesinde üç terörist SİHAlarımız tarafından etkisiz hale getirildi
Üç terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin imha edildiği belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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