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ANKARA

Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: 'Bataklığa dönüştüğü iddia edilmişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, “Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar.” dedi. Kimi yerlerde olduğu gibi Salda Gölü'nün belli bir noktasında da mevsimsel sebeplerle su çekilmesi gerçekleştiğini belirten Kurum, bunun insan kaynaklı olmadığını vurguladı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Kurumdan Salda Gölü açıklaması: Bataklığa dönüştüğü iddia edilmişti
Salda Gölü

“Çeşitli projeler, kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle Salda Gölü’nün bataklığa dönüştü” iddialarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ederek kaçak yapıları yıktıklarını, çöpleri ve konteynerleri kaldırdıklarını belirten Bakan Murat Kurum, beyaz kumları korumak amacıyla araç girişlerini engelleyip ziyaretçi sınırlaması getirdiklerini hatırlattı.

'İNSAN KAYNAKLI DEĞİL'

Paylaşımında, “Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar.” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, Türkiye’nin bazı yerlerinde olduğu gibi, Salda Gölü'nün koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel nedenlerle gerçekleşen su çekilmesi olduğunu ve bunun insan kaynaklı olmadığını vurguladı.

“Doğamızı korumayı ve çevremize sahip çıkmayı sözüm ona çevrecilerden öğrenecek değiliz. Göz bebeğimiz Salda Gölü'müzü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz.” diyen Kurum, paylaşımında #SaldaHepGüzelKalacak etiketini kullandı.

Kurum paylaşımını, “Salda'mız yine çok güzel; yarınlarımıza, çocuklarımıza en güzel hâliyle bırakacağız.” şeklinde tamamladı.

“KUYU SONDAJLARI VE SULAMA GÖLETLERİ ÇALIŞMALARI” İDDİASI ASILSIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda proje oluşturarak Salda Gölü ile ilgili çalışma yapmış, göl çevresindeki kaçak yapılar yıkılmış, araçların kıyıya yaklaşması yasaklanmış, ziyaretçi kısıtlaması getirilmiş ve su kalitesi iyileştirilmişti.

Bakanlığın çalışmalarını tamamlamasından kısa süre sonra Amerikan Uzay Ajansı Salda Gölü hakkında bir paylaşımda bulunmuştu. Resmî Instagram hesabında NASA, su altından kayaların göründüğü kesiminden Salda Gölü’nün fotoğrafını vermiş ve altına, “Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Biz ettik” notunu düşmüştü.

SULAMA GÖLETİ VE KUYU SONDAJLARINA İZİN YOK

Dünya genelinde kuraklıklara, kimi bölgelerde sel felaketlerine neden olan küresel iklim krizinin Salda Gölü’nün bir bölümünde suların çekilmesini yol açmasının “bataklığa dönüştü” olarak verildiği haberlerde, buna gerekçe olarak “çeşitli projeler yapılmak istendiği, kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle kuraklık oluştuğu” iddialarını gösterdi. Gerçek ise Salda Gölü çevresinde böyle bir çalışma bulunmaması.

Salda Gölü'nün 'bataklığa dönüştüğü' iddialarına bakanlıktan cevap: Çamur görüntüsü polenlerden kaynaklı
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Geçtiğimiz günlerde \"Türkiye'nin Maldivleri\" olarak bilinen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün bazı noktalarında su çekilmesi yaşandığı ve bataklık alanlar oluştuğu iddia edilmişti.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu.
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Salda Gölü Koruma Projesi çalışmalarının en üst düzeyde çevre hassasiyetiyle sürdürülmekte olduğunu açıklayan Uçan, \"Bu kapsamda yaptığımız tüm çalışmalarda üniversitelerimizden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve bakanlığımız temsilcilerinin yer aldığı Bilimsel Çalışma Kurulunun tavsiye kararlarına uyulmaktadır. Doğal mirasımız olan bu bölgenin, eşsiz güzelliğinin gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla bilimsel hassasiyetler de göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanımızın kararıyla Salda Gölü ve Çevresi 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi\" diye konuştu.<br>
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Bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Hacı Abdullah Uçan, \"Beyaz Adalar bölgesinde, gölün kıyısına araçların ve insanların girişi yasaklanmıştır. Bu bölgede taşıma kapasitesi belirlenerek ziyaretçi sayısı kısıtlanmıştır. Salda Gölü’nün kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturulmuştur. Koruma tedbirlerinin uygulanması için alana 724 kamera sistemi kurulmuş olup, yine koruma tedbirleri kapsamında ziyaretçilerin otopark ihtiyacı alandan 2 kilometre uzaklıktaki sit alanı dışında karşılanmıştır\" dedi.<br>
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Son dönemlerde gölle ilgili asılsız iddiaların yer aldığını ve iddiaların her birinde projelerle ilgisi olmayan alanlardan görseller konularak kamuoyunu yanıltıldığını savunan Uçan, \"Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesinin olduğu tespit edilmiş olup sarı çamur görüntüsünün bu alandaki gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine, çevredeki ormanlar ve sazlık alanlardan çıkan polenlerin rüzgarla taşınmasından kaynaklı olduğu tespit edildi. Bu görsellerle kamuoyu yanıltılmaktadır\" ifadelerine yer verdi.<br>
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Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ise kirliliğin Salda Gölü kıyısına yağan kar sularının taşıdığı çam ağaçları polenlerinden kaynaklandığını bu olayın her yıl tekrarlandığını hatırlattı.<br>
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Salda Gölü'nün 'bataklığa dönüştüğü' iddialarına bakanlıktan cevap: Çamur görüntüsü polenlerden kaynaklı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Salda Gölü'nün bataklığa döndüğü iddiaları sonrasında bölgede incelemelerde bulundu. Uçan, yaptığı açıklamada "Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesinin olduğu tespit edilmiş olup, sarı çamur görüntüsünün bu alandaki gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine, çevredeki ormanlar ve sazlık alanlardan çıkan polenlerin rüzgarla taşınmasından kaynaklı olduğu tespit edildi" dedi.


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