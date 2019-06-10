Muhalefete toplu tutuklama

Yönetimdeki Geçici Askeri Konsey’e karşı gösterileri örgütleyen Sudan Odalar Birliği, ülkedeki banka, havaalanı ve elektrik işçilerinin, askeri yönetime karşı yapılması planlanan grev öncesi gözaltına alındıklarını duyurdu. Odalar Birliği, bazı diğer çalışanların da hükümet tarafından tehdit edildiğini savundu. Başkent Hartum’da hükümet yanlısı milislerini müdahalesi sonucu onlarca kişinin ölmesinin ardından, bugünden itibaren sivil itaatsizliğe gidilmesi çağrısı yapılmıştı.

ESMAT VE JALAB KAYIP

Muhalif siyasetçi, Mohamed Esmat’in, Etiyopya Başbakanı ile önceki gün yaptığı görüşmeden sonra gözaltına alındı. Yine SPLM-N örgütünün lideri İsmail Jalab ve sözcüsü Mubarak Ardol, örgütün Başkan Yardımcısı Yasir Arman’ın da Hartum’daki evinde gözaltına alındığını duyurdu. Arman, Beşir’in devrilmesinden sonra sürgünden dönmüştü. Esmat ve Jalab, muhalif isimlerden oluşan çatı örgtü Özgürlük ve Değişim İttifakı’nın önde gelen isimlerinden. Gözaltına alınanların nerede oldukları bilinmiyor.

Başkentte sokaklar boşaldı



Sudan’da sivil itaatsizlik eylemlerinin ve genel grevin ilk gününde başkent Hartum’da iş yerlerinin kapatıldığı sokakların boş olduğu belirtildi. Askeri Konseye karşı gösterileri organize eden Sudan Odalar Birliği, askeri yönetimin müdahalesi sonucu onlarca kişinin ölmesinin ardından pazar günü halka evden çıkmamaları çağrısında bulunmuştu. Sivil itaatsizlik eylemlerine Hartum Uluslararası Havaalanı çalışanları ile pilotların da katıldığı belirtildi. Birçok bölgeden otobüs seferinin durduğu, ancak bazı bölgelerde özel araçlarla ulaşımın sağlandığı belirtildi. Omdurman kentinde de birçok dükkan ve marketin kapalı olduğu,sokaklarda askerlerin görüldüğü öğrenildi. SPA, sivil itaatsizlik eylemlerinin ancak Askeri Geçiş Konseyi’nin yönetimi sivil hükümete devretmesi ile son bulacağını açıkladı.