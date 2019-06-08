Dünya Sudandaki katliamı 3lü çete istedi
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AFRİKA

Sudan’daki katliamı 3’lü çete istedi

Sudan’da demokrasi nöbeti tutan eylemcilere yönelik katliamı Riyad, Abu Dabi ve Kahire yönetimleri planladı. Middle East Eye, şimdiye kadar 113 kişinin öldüğü saldırılara Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı el-Burhan’ın Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ziyaretleri sırasında karar verildiğini yazdı. Riyad ve Abu Dabi askeri darbe sonrası Sudan’a 3 milyar dolar yardım teklif etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sudan'da göstericiler sivil yönetime geçiş talebinde bulunuyor.
Sudan'da göstericiler sivil yönetime geçiş talebinde bulunuyor.

30 yıllık Ömer el-Beşir yönetimine son veren askeri darbe sonrası sivil yönetime geçiş talebinde bulunan göstericileri hedef alan katliam politikasının Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır onayıyla gerçekleştiği ortaya çıktı. Londra merkezli The Middle East Eye (MEE) internet sitesi, darbe sonrası kurulan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan’ın geçen ay Riyad, Abu Dabi ve Kahire’yi kapsayan ziyaretleri sırasında, üç ülkeden de savunma bakanlığı önünde eylemlerine devam eden göstericilere güç kullanarak dağıtması yönünde “yeşil ışık” aldığını yazdı. Onay kararında Riyad ve Abu Dabi’nin daha etkili olduğu belirtildi.

Abdulfettah el-Burhan (Solda) ve BAE Veliaht Prensi Zayed

ONAY OLMASA CESARET EDEMEZDİ

MEE’ye isminin yazılmaması kaydıyla konuşan, konuya vakıf bir uzman, Hartum’daki eylemcilerin kampını dağıtmaya yönelik planlamanın el-Burhan’ın üç ülke lideriyle yaptığı görüşmelerin önde gelen maddelerinden biri olduğunu belirterek, “Eğer bölgesel müttefiklerinden bu yönde bir onay almasaydı, böylesi bir katliama imza atamazdı” değerlendirmesinde bulundu.

Mısır cunta lideri Sisi (Sağda)

MUHALEFETTEN TEPKİ

Salı günü, ülkede sivil yönetime geçişi savunan muhalefet de isim vermeden bazı Arap ülkelerini, kendi çıkarlarını korumak amacıyla, Askeri Geçiş Konseyi’ne destek vermek ve Sudan’ın içişlerine karışmakla suçlamıştı.

el-Burhan ve Muhammed bin Selman (Sağda)

ABD’DEN RİYAD’A TELKİN

Haberde, ABD’den üst düzey bir ismin, Sudan’da eylemcilere yönelik sert müdahaleye ve sivil yönetime geçişin önemine ilişkin, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Selman’ı araması da, Riyad’ın Sudan’daki gelişmelere etkisine dair önemli bir ipucu olduğuna değinildi.

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  • 3 milyar dolar yardım
  • Riyad ve Abu Dabi yönetimleri askeri darbe sonrası Sudan’a 3 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi teklifinde bulunmuştu. Yine Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığına getirilen General Abulfettah el-Burhan’ın, Yemen’de BAE ve Suud güçleri ile birlikte savaşan Sudan güçlerini komuta etmesi de dikkat çekmişti. Her iki gelişme darbenin arkasında Riyad ve Abu Dabi’nin olduğunu yorumuna güç kazandırmıştı.
  • Üyelik askıda
  • Afrika Birliği (AU), Pazartesi günü başkent Hartum’da onlarca göstericinin oturma eylemi sırasında vurularak öldürülmesinin ardından Sudan’ın üyeliğini askıya aldı. AU Barış ve Güvenlik Dairesinin Twitter’da yaptığı açıklamada, Sudan’ın birliğin faaliyetlerine katılımının mevcut krizden çıkmanın tek yolu olarak sivil yönetime geçiş otoritesinin etkili bir şekilde kurulmasına kadar askıya alındığı bildirildi.
  • İhvan’dan çağrı
  • Mısır’daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Sudan’daki Askeri Geçiş Konseyine, yönetimi ivedilikle sivillere teslim etmesi çağrısında bulundu. İhvan’ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Askeri Geçiş Konseyini, yönetimi halkın değerlerini ve sabit haklarını muhafaza edecek seçilmiş sivil hükümete hızlı bir şekilde teslim etmeye çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.

Ölü sayısı 113’e yükseldi

Sudan’da güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik Pazartesi günü başlattığı operasyondaölenlerin sayısı, Sudan Doktorları Merkez Komitesi’ne göre, 113’e yükseldi. Komitenin Facebook’ta yaptığı paylaşımda, “Askeri Konsey milislerince 5 kişinin daha öldürüldüğünü üzülerek bildiriyoruz. Biri Hartum’da, -3 Haziran katliamı mağdurlarından biriydi ve yoğun bakımdaydı- dördü de Port Sudan şehrinde. Son ölümlerle birlikte ölü sayısı 113’e yükseldi” denildi. Ülkedeki şiddet olayları, Pazartesi günü silahsız göstericilere askerlerin ateş açmasıyla başlamıştı.

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