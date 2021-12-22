Dünya Myanmarda en az 70 madenci kayboldu
AFRİKA

Myanmar'da en az 70 madenci kayboldu

Dünyanın en büyük yeşim taşı kaynaklarına sahip olan Myanmar'da yıllar içinde çok sayıda maden kazası yaşandı. Son olarak Myanmar'ın kuzeyindeki yeşim taşı maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 70 kişinin kaybolduğu bildirildi. Heyelanda kaybolanların çoğunun yasa dışı çalışan maden işçileri olduğu tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi AA
Myanmarda en az 70 madenci kayboldu
Myanmar'da en az 70 madenci kayboldu

Myanmar'ın kuzeyindeki yeşim taşı maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 70 kişinin kaybolduğu bildirildi. BBC'nin haberine göre, Myanmar'ın Kachin eyaletinin Hpakant bölgesindeki bir madende yerel saatle 04.00 sularında heyelan meydana geldi. Maden ocağında çalışan en az 70 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yasa dışı olarak çalışıyorlar

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, heyelanda kaybolanların çoğunun yasa dışı çalışan maden işçileri olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük yeşim taşı kaynaklarına sahip olan Myanmar'da yıllar içinde çok sayıda maden kazası yaşandı. Hpakant bölgesinde madencilik yasaklandığı halde işsizlik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik koşulları kötüleşen yerel halk, yasakları görmezden geliyor.

Birkaç gün önce en az 10 maden işçisinin, yine aynı bölgedeki bir madende gerçekleşen toprak kaymasında kaybolduğu bildirilmişti.

Çoğu göçmen 160'dan fazla maden işçisi 2020'de Hpakant'daki maden kazasında hayatını kaybetmişti.

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