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Dünya Myanmarda internet yasağı sivillerin hayatını riske atıyor
ASYA

Myanmar'da internet yasağı sivillerin hayatını riske atıyor

Myanmar'da internet yasağı bölgede yaşayan sivillerin hayatlarını riske atıyor. Time dergisinin, Arakan eyaletinde büyüyen Kyaw Hsan Hlaing'in izlenimlerine dayandırdığı haberinde, Myanmar hükümetinin, etnik silahlı bir örgütle ordu arasında büyüyen çatışmalar sırasında hayata geçirdiği yasağın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında bilgiye erişimi kısıtladığına, çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan kişilere gıda ve ilaç yardımını zorlaştırdığına işaret edildi.

Haber Merkezi AA
Myanmar'da internet erişimi engelleniyor.
Myanmar'da internet erişimi engelleniyor.

Myanmar'ın Arakan ve Çin eyaletlerinde Haziran 2019'dan bu yana uygulanan internet yasağı, bölgede yaşayanların hayatlarını riske atıyor.

ERİŞİM KISITLI

Time dergisinin, Arakan eyaletinde büyüyen Kyaw Hsan Hlaing'in izlenimlerine dayandırdığı haberinde, Myanmar hükümetinin, etnik silahlı bir örgütle ordu arasında büyüyen çatışmalar sırasında hayata geçirdiği yasağın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında bilgiye erişimi kısıtladığına, çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan kişilere gıda ve ilaç yardımını zorlaştırdığına işaret edildi.

Kyaw Hsan Hlaing, cunta yönetimi sırasında 50 yıllık tecridin ardından internetle 2014 yılında 18 yaşında tanıştığını belirterek 21 Haziran 2019'da Nobel ödüllü Aung San Suu Çii'nin liderliğindeki yönetimin, Arakan eyaletinde 9 şehirde uygulamaya başladığı en uzun internet yasağının çatışma bölgesinde 1,4 milyon kişiyi etkilediğini söyledi.

İLETİŞİM ENGELLENİYOR

Eyalette 2G hizmeti ağustos ayında yeniden sağlanırken, 3G ve 4G hizmetleri, bu 9 şehrin biri hariç hepsinde engellenmeyi sürdürüyor.

Myanmar hükümeti, internet yasağının, Arakan Ordusu örgütünün eylemlerini engelleme amacı taşıdığını savunuyor. Öte yandan yasağın, hayati bilgiye erişimden yoksun çok sayıda sivilin güvenliğini tehlikeye attığı ifade ediliyor.

Kyaw, bunun en çarpıcı örneğini, ailesinin mayıs ayında kendisini arayarak köyünden birkaç kilometre uzakta 190'dan fazla evin yandığı haberini vermesiyle yaşadığını dile getirdi.

Kyaw Hsan Hlaing, internet sayesinde yöre halkının grup mesajlarıyla ya da sosyal medya paylaşımlarıyla diğerlerini tehlike konusunda uyarabildiğini, ancak hayat kurtaran bu önlemlerin bugün ailesi ve dostları için kullanılabilir durumda olmadığını belirtti.

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