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Nasrallah'tan İsrail'e tehdit: En derin noktalarınıza saldıracağız

Nasrallah'tan İsrail'e tehdit: En derin noktalarınıza saldıracağız

Lübnan'daki Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in saldırması durumunda karşılık vereceklerini söyledi. Nasrallah, "Saldırırsanız, en derinlerdeki noktalarınıza saldırı düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Lübnan'daki Hizbullah lideri Hasan Nasrallah
Lübnan'daki Hizbullah lideri Hasan Nasrallah

Lübnan'daki Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in saldırması durumunda karşılık vereceklerini söyledi.

Televizyon konuşmasında açıklamalarda bulunan Nasrallah, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonun, geçen hafta Suriye'deki iki Hizbullah elemanına ve güneydeki silahlı iki insansız hava aracının operasyonlarına cevap olarak yapıldığını belirtti.

Nasrallah, İsrail'i muhtemel saldırılarına karşı tehdit ederek "Saldırırsanız, en derinlerdeki noktalarınıza saldırı düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gecikmenin sebebine ilişkin Nasrallah, Hizbullah'ın cevap mahiyetinde saldırının gece değil özellikle gündüz operasyon düzenlemeyi planladığını vurguladı.

Artık kesinlikle kırmızı çizgimiz yok

Yeşil Hat üzerinde operasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Nasrallah, bunun 1948 toprakları üzerinde olduğunu en büyük kırmızı çizginin bu olduğunu belirterek "Artık kesinlikle kırmızı çizgimiz yok." dedi.

Ne olmuştu?

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

  • İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevziler ise 26 Ağustos'ta gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulmuştu.

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