Dünya İsrail-Lübnan gerilimine Mısır müdahalesi
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İsrail-Lübnan gerilimine Mısır müdahalesi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın güney sınırındaki gerilimin azaltılması için tüm taraflarla görüşüldüğünü duyurdu. Mısırlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada; "Lübnan sınırında gerginliğin azaltılması ve güvenlik zaafiyeti oluşmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
İsrail ordusu, Lübnan sınırına askeri takviye göndermeye devam ediyor
İsrail ordusu, Lübnan sınırına askeri takviye göndermeye devam ediyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın güneyindeki gerilim ortamını yatıştırmak için yoğun çaba sarf ettiğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında tansiyonun yükselmesinin akabinde Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

  • Mısır'ın, söz konusu telefon görüşmesinin ardından, "Lübnan sınırında gerginliğin azaltılması ve güvenlik zaafiyeti oluşmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği ve Lübnan'da istikrarın korunması ve bölgenin yeni krizlere sürüklenmemesi adına tüm taraflarla temasların sürdürüldüğü ifade edildi.

İsrail Lübnan'ın güneyini hedef aldı

İsrail ordusu dün, Lübnan'dan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığını açıklamıştı. İsrail, saldırıya karşılık, Lübnan'ın güneyinde atışların yapıldığı bölgeleri vurduğunu belirtmişti.

  • Saldırıyı doğrulayan Hizbullah örgütü ise yaptığı yazılı açıklamada, “Hasan Zebib ve Yasir Dahir Şehitler Grubu”nun, İsrail’in kuzeyindeki Avivim askeri noktasını vurarak içinde bulunanları öldürdüğü veya yaraladığı ifade edilmişti.

Lübnan ordusu ise, İsrail güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını açıklamıştı.

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