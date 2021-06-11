Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiyenin önemini bir kez daha vurguladı
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'nin önemini bir kez daha vurguladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da bulunan uluslararası standartlardaki havaalanı ve Türkiye'nin rolü hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye havaalanının işlemesi konusunda önemli bir müttefik. Halihazırda Türkiye'nin de aralarında olduğu müttefikler arasında havaalanına nasıl destek vermeye devam edeceğimiz konusunda diyalog sürüyor." dedi.

Haber Merkezi AA
​NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Afganistan konusunda Türkiyenin önemini bir kez daha vurguladı
Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Burada, Afganistan'da bulunan uluslararası standartlardaki havaalanı ve Türkiye'nin rolüne değinen Stoltenberg, "NATO, Afganistan'daki askeri varlığını sona erdirdi ancak ülkenin güvenliğini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Stoltenberg, Kabil'de uluslararası standartlarda bir havaalanının işlerliğini sağlamanın önemli olduğunu ifade etti.

"Türkiye önemli bir müttefik"

Stoltenberg, "Türkiye havaalanının işlemesi konusunda önemli bir müttefik. Halihazırda Türkiye'nin de aralarında olduğu müttefikler arasında havaalanına nasıl destek vermeye devam edeceğimiz konusunda diyalog sürüyor." dedi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1 Mayıs’tan itibaren ABD’nin Afganistan’dan geri çekilmeye başlayacağını duyurmasının ardından başlayan ABD ordusunun geri çekilme çalışmaları devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD ordusunun Afganistan’dan geri çekilme sürecinin yaklaşık yüzde 50’sinin tamamladığını ve ordunun Eylül ayındaki son çekilme tarihini karşılama yolunda olduğunu kaydetmişti.

Bu süreçte Afganistan hükümeti de ülkede bulunan yabancı askeri üsleri, yabancı kuvvetlerin kontrolünde olan havalimanları ve tüm ilgili tesisatları devralmak için komisyon kurmuştu.

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