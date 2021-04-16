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Dünya ABD Afganistanda pes etti 20 yılda insani yıkıma yol açtı
AMERİKA

​ABD Afganistan’da pes etti: 20 yılda insani yıkıma yol açtı

ABD Afganistan’da pes etti: 20 yılda insani yıkıma yol açtı

ABD yönetimi 20 yıl önce girdiği ve insani yıkıma yol açtığı Afganistan’dan çekiliyor. ABD medyası Biden’ın yükselen Çin tehdidi karşısında, Afganistan’a daha fazla zaman ve kaynak harcamak istemediği yorumunu yaptı. CIA’in raporunda ülkede Taliban’ın güçleneceği öngörüsüne yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD Afganistan’da pes etti: 20 yılda insani yıkıma yol açtı
Fotoğraf: Arşiv

ABD yönetimi, 20 yıl önce işgal ettiği Afganistan’dan 1 Mayıs itibarıyla çekilmeye başlayacağını, çekilmenin 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yıl dönümüne kadar tamamlanacağını açıkladı. Geri çekilme açıklaması ABD istihbarat kurumlarının ortak çalışması ile hazırlanan ve Amerikan Kongresine sunulan “2021 ABD İstihbaratı Tehdit Değerlendirmesi Raporu”ndan hemen sonra geldi. ABD’nin çekilme kararının perde arkasına ışık tutacak tespitlere yer verilen istihbarat raporunda Afganistan için karamsar bir tablonun çizildiği ve Taliban’ın güçleneceği öngörüsünde bulunulduğu görüldü. Rapor, “ABD’nin Afganistan’da pes etme gerekçesi” olarak değerlendirildi.

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TALİBAN GÜÇLENİYOR

  • Terörizmin halen önemli bir tehdit olmaya devam edeceği vurgulanan raporda, Afganistan konusunda dikkati çeken değerlendirmelere yer verildi. “Gelecek yıl boyunca barış anlaşması beklentilerinin düşük olacağının” değerlendirdiği raporda, “Taliban, savaş alanında kazanımlarına devam edecek ve koalisyonun desteğini çekmesi durumunda Afgan hükûmeti, Taliban’ı kendinden uzak tutmakla uğraşacaktır. Taliban askeri zafer kazanacağı konusunda kendisine güveniyor.” tespitine yer verildi.

Blinken
Blinken

AFGAN HÜKÛMETİ ZAYIF

Afgan hükûmetinin halen büyük şehirleri elinde bulundurduğu hatırlatılan raporda, savunma görevleri ve toprak tutma kabiliyetlerinin düşük olduğuna işaret edildi. ABD ile Taliban, 29 Şubat 2020’de Katar’ın başkenti Doha’da anlaşmaya varmış ve bu kapsamda ABD’nin 1 Mayıs itibarıyla Afganistan’dan tamamen çekilmesine karar verilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’dan 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceklerini söyledi
OYNAT 00:39
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’dan 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceklerini söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Afganistan'daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021'e kadar tamamen geri çekileceğini söyledi.

Afganistan'ın bir daha ABD'ye yönelik terör saldırılarının bir üssü olmaması için çalıştıklarını kaydeden Biden, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını genişletme döngüsünü devam ettirmeyeceğini vurguladı.

Biden, 'Şu an Afganistan'da ABD askerlerinin varlığı döneminde başkanlık yapan 4'üncü kişiyim. 2 Cumhuriyetçi, 2 Demokrat başkan oldu. Ben bu sorumluluğu 5'inci bir başkana daha aktarmayacağım.' ifadelerini kullandı.

ÇİN TEHDİDİ AĞIR BASTI

  • Amerikan medyası, Biden yönetiminin yükselen Çin tehdidi karşısında Afganistan’a daha fazla zaman ve kaynak harcamamak amacıyla askerlerini çekme kararı aldığı değerlendirmesine yer verdi. ABD Başkanı Biden’ın geri çekilme kararının olası sonuçları karşısında sorumluluğu üstlendiğine de yorumlarda yer verildi.

2 TRİLYON DOLAR HARCADI

20 yıldır Afganistan’da güç bulunduran ABD’nin bugüne kadar askeri operasyonları için 2 trilyon dolara yakın kaynak harcadığı biliniyor. Yine Afganistan’daki çatışmalarda 2 bin 300 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, 20 bin 660’ının da yaralandığı kaydedildi. Afgan güçlerinin can kaybının ise on binler düzeyinde olduğu biliniyor.

BLINKEN’DEN JET ZİYARET

  • Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin 11 Eylül’e kadar Afganistan’daki askerlerini çekme kararının ardından ülkeye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Blinken, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve sivil temsilcilerle bir araya geldi. Blinken’ın ziyaretinin Afgan yetkililerin çekilme kararından duyduğu endişeleri giderme amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

NATO ülkeleri sırada

ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararının ardından “Bugün Afganistan’daki varlığımızın geleceği hakkında karar verdik.” diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de 20 yıldır Afganistan’da olan NATO askerlerinin 1 Mayıs’tan itibaren bu ülkeden çekileceğini hatırlattı. Stoltenberg, “Tüm askerlerin çekilmesini birkaç ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Bu sürede Taliban’ın askerlerimize yönelik herhangi bir saldırısına güçle karşılık verilecek. Afganistan’a birlikte gittik, duruşumuzu birlikte ayarladık ve beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz.” değerlendirmesini yaptı. NATO üyesi ülkeler İtalya, Almanya, İngiltere, İspanya, Macaristan ile birlikte Afganistan’daki askeri misyona destek veren Gürcistan da, ABD’nin kararını izleyeceklerini ve askerlerini çekeceklerini açıkladı.
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