Dünya Netanyahu seçimleri kazanarak yolsuzluk suçlamasından kurtulacağını sanıyor
ORTADOĞU

Netanyahu seçimleri kazanarak yolsuzluk suçlamasından kurtulacağını sanıyor

Son 1 yıl içinde 3’üncü kez seçime giden İsrail’de resmi olmayan ve sayılan yüzde 99 oy sonuçlarına göre Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud seçimleri önde tamamladı.

Haber Merkezi İHA
Binyamin Netanyahu.
Binyamin Netanyahu.

Milletvekilliği seçimleri için sandık başına giden İsrail’de seçmenlerin oylarının yaklaşık yüzde 99’unun sayılmasıyla Başbakan Binyamin Netanyahu, 36 koltuk elde ederek seçimi önce tamamladı. Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ise 33 koltuk elde etti.

  • İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise 15 milletvekili meclise gönderdi. İsrail Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın İsrail Evimiz Partisi ise 7 milletvekili çıkardı.

Siren seslerinden korkan Netanyahu korkup kaçtı
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Siren seslerinden korkan Netanyahu korkup kaçtı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Aşkelon kentindeki mitingini, roket sirenlerinin çalması üzerine kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı. Sirenlerin susmasından kısa süre sonra Netanyahu yeniden salona dönerken, miting kaldığı yerden devam etti.

Ne olmuştu?

Ülkede geçtiğimiz yıl ilki 9 Nisan’da, ikincisi 17 Eylül’de olmak üzere iki kez seçim yapılmış, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, hükümeti kurmak için gerekli sayıya ulaşamamıştı. Koalisyon çabalarının da sonuç vermemesinin ardından 3’üncü kez seçime gidilmişti.

Öte yandan, Başbakan Netanyahu’nun rüşvet, dolandırıcılık ve güvenin ihlali suçlamalarıyla 17 Mart’ta yargılanmasına başlanacak.

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