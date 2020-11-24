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Dünya Netanyahu ve BAE Veliaht Prensi Zayed Nobel Barış Ödülüne adaygösterildi
AVRUPA

Netanyahu ve BAE Veliaht Prensi Zayed Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Nobel ödüllü İrlandalı milletvekili David Trimble tarafından Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve Arap devletleri arasındaki normalleşme anlaşmalarının ardından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Netanyahu’nun adaylığı İrlandalı milletvekili Lord David Trimble tarafından teklif edildi. Trimble, Kuzey İrlanda'daki Protestanlar ve Katolikler arasındaki çatışmaları sona erdiren müzakerelerdeki çabaları nedeniyle 1998 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanmıştı.

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Trimble, Başbakan Netanyahu'ya ek olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye karşıtı her adımda yer alan Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’i de Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

İki isim de bir ödül sahibi tarafından aday gösterildiğinden, ödül komitesinin adaylığı değerlendirmek için toplanması gerekiyor.

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