Netanyahu ve BAE Veliaht Prensi Zayed Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve Arap devletleri arasındaki normalleşme anlaşmalarının ardından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.
Netanyahu’nun adaylığı İrlandalı milletvekili Lord David Trimble tarafından teklif edildi. Trimble, Kuzey İrlanda'daki Protestanlar ve Katolikler arasındaki çatışmaları sona erdiren müzakerelerdeki çabaları nedeniyle 1998 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanmıştı.
Trimble, Başbakan Netanyahu'ya ek olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye karşıtı her adımda yer alan Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’i de Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.
İki isim de bir ödül sahibi tarafından aday gösterildiğinden, ödül komitesinin adaylığı değerlendirmek için toplanması gerekiyor.