Dünya İsrail Başbakanı Netanyahudan katliam emri Gazzeye hava saldırıların sürdürülmesi talimatı
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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan katliam emri: Gazze'ye hava saldırıların sürdürülmesi talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının sürdürülmesi emrini verdi. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nden atılan roketlere karşılık Han Yunus başta olmak üzere Gazze'deki Kudüs Seriyyeleri'ne ait hedeflerine savaş uçakları ile saldırmıştı.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırı emri verdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırı emri verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (ŞABAK) Başkanı Nadav Argaman ve İsrail Ulusal Güvenlik Kurulu Başkanı Meir Ben Shabbat bir araya geldiğini bildirdi.

Savunma Bakanı Naftali Bennett ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirten Netanyahu, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının sürdürülmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir savaş uçağının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İslami Cihad Hareketi'ne ait bir hedefe saldırı düzenlediği kaydedildi.

İşgalci İsrail vahşette sınır tanımıyor
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İşgalci İsrail vahşette sınır tanımıyor
İşgalci İsrail güçleri öldürdükleri bir Filistinlinin cansız bedenini buldozerle sürükledi. Görüntüler, tepkiye yol açtı.


İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada da Gazze Şeridi'nden atılan roketlere karşılık Han Yunus başta olmak üzere Gazze'deki Kudüs Seriyyeleri'ne ait hedeflerin savaş uçakları ve helikopterlerle vurulduğu belirtilmişti.

Filistinli sağlık kurumları, İsrail saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etmişti.

Öğle saatlerinde Gazze'den İsrail tarafına 14 roket atılmış, bunlardan 12'si İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti.

İşgalci İsrail Gazze'yi vurdu
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İşgalci İsrail Gazze'yi vurdu
İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra basına yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında yaralanan 4 kişinin Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.


İsrail-Gazze sınırında gerginlik

  • İsrail askerleri dün sabah Gazze sınırında "patlayıcı madde" yerleştirdikleri gerekçesiyle 2 Filistinliye ateş açmış, saldırıda Filistinlilerden biri hayatını kaybetmiş diğeri ise yaralanmıştı.
  • Bölgede bulunan Filistinliler, hayatını kaybeden kişinin naaşını almak istemiş ancak İsrail askerleri gruba ateş açarak engel olmuştu. İsrail ordusuna ait bir buldozer de ölen Filistinlinin cesedini yerlerde sürükledikten sonra kepçeyle alarak bölgeden uzaklaşmıştı.
  • Olayın ardından bölgede tansiyon yükselirken, dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail tarafına 21 roket atılmış, bunların büyük bölümü İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti.
  • İsrail ordusu, atılan roketleri gerekçe göstererek Gazze ve Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında Filistin İslami Cihad Hareketi'ne ait olduğu söylenen bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemişti. Şam'daki saldırılarda İslami Cihad üyesi 2 kişi ölürken, Gazze'de ise 4 kişi yaralanmıştı.
  • İsrail yönetimi, artan gerginlik nedeniyle bu sabah Gazze sınırına yakın bölgelerdeki okullarda eğitime ara vermiş, tren seferleri de askıya alınmıştı.
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