İsrail Başbakanı Netanyahu'dan katliam emri: Gazze'ye hava saldırıların sürdürülmesi talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (ŞABAK) Başkanı Nadav Argaman ve İsrail Ulusal Güvenlik Kurulu Başkanı Meir Ben Shabbat bir araya geldiğini bildirdi.

Savunma Bakanı Naftali Bennett ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirten Netanyahu, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının sürdürülmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir savaş uçağının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İslami Cihad Hareketi'ne ait bir hedefe saldırı düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada da Gazze Şeridi'nden atılan roketlere karşılık Han Yunus başta olmak üzere Gazze'deki Kudüs Seriyyeleri'ne ait hedeflerin savaş uçakları ve helikopterlerle vurulduğu belirtilmişti.

Filistinli sağlık kurumları, İsrail saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etmişti.

Öğle saatlerinde Gazze'den İsrail tarafına 14 roket atılmış, bunlardan 12'si İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti.

OYNAT 00:00 İşgalci İsrail Gazze'yi vurdu İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra basına yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında yaralanan 4 kişinin Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İsrail-Gazze sınırında gerginlik