Netanyahu’nun Batı Şeria oyunu

Hayat

Geleceğimiz Asya’da mı?

Asya’yı sadece Çin olarak görmemek gerekiyor. Asya’da başka ülkeler de var. Japonya ve Güney Kore, sadece kalkınmış ekonomileri ile değil, sahip olduğumuz tarihsel bağlar açısından da önemli. Endonezya ve Malezya, Müslüman çoğunluğa sahip nüfusları ile kültürel anlamda bir yakınlığa sahip olduğumuz ülkeler. Pakistan ise kurulduğu günden beridir Türkiye için bir kardeş ülke. “Yeniden Asya” kapsamında her birisi için ayrı bir sayfa açmak gerekiyor.