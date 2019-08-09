Dünya Netanyahunun Batı Şeria oyunu
ORTADOĞU

Netanyahu’nun Batı Şeria oyunu

İşgalci İsrail yönetimi, Batı Şeria’da cesedi bulunan İsrailli asker Dvir Sorek’i bahane edip, bölgeyi ilhak için harekete geçti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria’daki C Bölgesi’nin, İsrail sınırılarına katılmasını gündeme getirdi. C Bölgesi Batı Şeria’nın yüzölçümünün yüzde 60’ına denk.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

İşgalci İsrail yönetimi, Batı Şeria’da ölü bulunan İsrailli asker Dvir Sorek’i bahane ederek, bölgeyi ilhak etmek için harekete geçti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, öldürülen İsrail askerinin cesedinin bulunmasının ardından yaptığı konuşmada, tamamen İsrail kontrolü altında bulunan Batı Şeria’daki C Bölgesi’nin, ilhak edilmesi ve İsrail sınırları içine katılmasını gündeme getirdi. Netanyahu’nun açıklamayı, İsrail’deki aşırı sağ parti yetkilileri ve yerleşimcilerden gelen “Batı Şeria’yı ilhak” çağrılarından sonra yaptığı belirtildi. C Bölgesi Batı Şeria yüzölçümünün yüzde 60’ına denk geliyor. İsrail’de Eylül ayında düzenlenecek erken seçim öncesi Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhak edilmesinden endişe duyuluyor.

AKSA’DA AŞIRILIKÇI BASKIN TERÖRÜ

  • Öte yandan aşırılıkçı Yahudilerin Mescid-i Aksa’yı terörize etmeye yönelik baskın girişimlerine dün bir yenisi daha eklendi. İsrail polisinin eşlik ettiği 250’den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudi grup içinde çok sayıda üniversite öğrencisiyle İsrail Tarihi Eserler İdaresi’nden bazı yetkililerin yer aldığını aktardı. Önceki gün de 150’den fazla fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya baskın yapmıştı. Aşırılıkçı Yahudiler Kurban Bayramı süresince Mescid-i Aksa’ya baskın çağrısında bulunmuştu.

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