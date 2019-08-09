Keşmir’de 500 gözaltı

Hindistan yönetimi anayasanın 370 ve 35A maddelerini iptal ederek özel statüsüne son verdiği Cammu Keşmir bölgesinde baskıyı artırıyor. Son 3 günde Hint paramiliter güçlerinin düzeneldiği baskınlarda en az 500 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bir protestocunun polisten kaçarken hayatını kaybettiği de bildirildi. Dünya ile iletişimi Pazar gününden beri kesik olan bölgede gerilimin her geçen gün arttığı ve sınır hattında çatışmaların yaşandığı da gelen bilgiler arasında.

POLİTİKACILAR VE AKTİVİSTLER HEDEFTE

Ülke basınında yer alan haberlerde, Hindistan’ın Cammu Keşmir’i ikiye bölme ve eyaletin özel statüsünü ortadan kaldırma kararıyla ilgili bölgede gerginlik devam ederken polisten kaçan bir protestocunun Jhelum Nehri’ne atladığı ve yaşamını yitirdiği kaydedildi. Hin paramiliter güçlerinin bölgede olası gösterileri engellemek için son birkaç günde aralarında politikacı ve aktivistlerin de bulunduğu en az 500 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

SINIR HATTINDA ÇATIŞMA

Hint basınında Cammu Keşmir’in Rajouri bölgesinde Hindistan ve Pakistan askerleri arasında karşılıklı ateş açıldığı kaydedildi. Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, bölgedeki durumu değerlendirmek için Cammu Keşmir’i ziyaret ettiği bildirildi.

KARARTMA BEŞİNCİ GÜNÜNDE

Öte yandan bölgede internet ve telefon hizmetlerine erişim hala daha sağlanamazken, bölgeyi dünyadan tecrit etme ve karartma politikası beşinci gününe girdi. Bölgedeki şehirlerin sokakları ve meydanları tel örgülerle kapatan tam donanımlı paramiliter güçler devrie gezerken, başta marketler olmak üzere sağlık kuruluşları da kepenk indirmiş durumda. Halkın gıda ve nakit para sıkıntısı çekmeye başladığı belirtiliyor.

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Pakistan tren seferlerini durdurdu

Önceki gün Hindistan ile diplomatik ilişki seviyesini düşürme ve ticari ilişkileri gözden geçirme kararı alan Pakistan yönetimi, iki ülke arasındaki tren seferlerini de dün durdurduğunu açıkladı. Öte yandan Hint filmlerinin (Bollywood) Pakistan çapında gösterilmesi de yasaklandı. Hindistan ise Pakistan’ın aldığı kararları “iç işlerine karışma” olarak değerlendirdi.

BAE’den yeni ihanet

Ortadoğu’nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi, Filistin meselesinden sonra Keşmir’de de Müslümanlara ihanet seçeneğini tercih etti. BAE’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Ahmed el-Benna yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasını “istikrarı ve barışı güçlendirecek” sözleriyle destekte bulundu. BAE Büyükelçisi’nin “Keşmir Hindistan’ın iç meselesidir” ifadesini kullanması da dikkat çekti. Pakistan, Yeni Delhi’nin Keşmir’de attığı tek taraflı adımı “Bölgeyi Filistinleştirme çabası” olarak değerlendirmiş, İsrail’in ilhak ve işgal politikasına benzerliğine işaret etmişti.