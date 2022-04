New York saldırganı: Her şeyi öldürmek istedim New York polisi, Brooklyn'deki metro istasyonunda dün düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını açıkladı. Ardından, James'in Youtube videolarında her şeyi öldürmek istediği ve insanlara karşı öfke dolu olduğu tespit edildi.

