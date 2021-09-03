Dünya New York sular altında OHAL ilan edilen kentte 250 bin eve elektrik verilemiyor
AMERİKA

New York sular altında: OHAL ilan edilen kentte 250 bin eve elektrik verilemiyor

ABD’nin New York kentinde Ida kasırgası ve aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. 14 kişinin hayatını kaybettiği kentte Belediye Başkanı ‘Evlerden çıkmayın’ uyarısı yaptı. 250 bin haneye elektrik verilemiyor. Sular altında kalan metroda şelaleyi andıran görüntüler oluştu. Newark Havalimanı’nda iniş kalkışlar durduruldu.

Dış Haberler Yeni Şafak
New York sular altında: OHAL ilan edilen kentte 250 bin eve elektrik verilemiyor​
Kasırga, New York ve çevre illerde şiddetli sağanak ve fırtınaya yol açtı.

Dünya, küresel ısınma sonucu her geçen gün bir yenisi yaşanan olağanüstü iklim olayları ile alarm verirken, Ida kasırgasının vurduğu ABD’de pek çok kent sele teslim oldu. Bu şehirlerden biri de, ABD’nin ekonomik gücünün simgesi “Big Apple” diye anılan New York oldu. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte meydana gelen yağış nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Blasio, “New York için olağanüstü hal ilan ediyorum. Şehir genelinde rekor kıran yağmur, acımasız sel ve yollarımızda oluşan tehlikeli koşullar ile bu gece tarihi bir hava olayı ile mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

New York Belediyesi Ulaşım İdaresi, metro istasyonlarının sular altında kalması nedeniyle tüm hizmetlerin askıya alındığını duyurdu.
New York Belediyesi Ulaşım İdaresi, metro istasyonlarının sular altında kalması nedeniyle tüm hizmetlerin askıya alındığını duyurdu.

New York sular altında: Sel suları insan boyunu aştı
OYNAT 00:59
New York sular altında: Sel suları insan boyunu aştı
ABD New York'ta aşırı yağışlar nedeniyle sel oluştu ve olağanüstü hal ilan edildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, vatandaşlardan dışarı çıkmamalarını istedi.

EVLERDE KALIN, DIŞARIYA ÇIKMAYIN

  • Halkın gece boyu evlerde kalması gerektiğini vurgulayan Blasio, “Lütfen bu gece sokaklardan uzak durun ve ilk yardım ekiplerimizle acil servislerimizin işlerini halletmesine izin verin. Metrolardan uzak durun. Yollardan uzak durun. Yoğun suların içine girmeyin. İçerde kalın” dedi. Yağışların etkili olduğu bir başka kent olan Passaic’in Belediye Başkanı Hector Carlos Lora ise “Arabalar mahsur kaldı ve su altında cesetlerimiz var. Şimdi cesetleri alıyoruz” açıklamasında bulunarak felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

New York Belediye Başkanı “Evlerden çıkmayın” uyarısı yaptı. 250 bin haneye ise elektrik verilemiyor.
New York Belediye Başkanı “Evlerden çıkmayın” uyarısı yaptı. 250 bin haneye ise elektrik verilemiyor.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aşırı yağışların etkili olduğu New York ve New Jersey’de 14 kişi hayatını kaybetti. New York’ta sular altında kalan pek çok yol kullanıma kapatılırken, metro sistemi şelaleyi andıran su baskınları nedeniyle iflas etti. New York Belediyesi Ulaşım İdaresi, metro istasyonlarının sular altında kalması nedeniyle tüm hizmetlerin askıya alındığını duyurdu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sel nedeniyle metronun kullanılamadığı belirtilirken, insanlardan metro ve sel bölgelerinden uzak durmaları istendi.

FARELER YÜZÜYOR!

  • Şehirde binlerce hane ve iş yerini sular altında kaldı. Su birikintilerinde farelerin yüzdüğü görüldü. Yoğun yağışın etkisiyle New York ve New Jersey’de 100’den fazla yapı tahrip olurken, hasar gören evlerden birinin yıkılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Bölgede uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı. Yoğun yağışın etkisiyle New York’ta 51 bin 931 hanede elektrik kesintileri yaşanırken, Pensilvanya’da 101 bin 652, New Jersey’de 73 bin 248 ve Connecticut’ta 34 bin 449 olmak üzere 250 binden fazla haneye uzun süre elektik verilemedi. New York ve New Jersey’de uçuşlar iptal edildi. Newark Havalimanı ise sele teslim oldu.

KALİFORNİYA YANIYOR!

New York ve New Jersey’de Ida Kasırgasıyla boğuşurken, Kaliforniya orman yangınlarıyla kavruluyor. ABD’nin batısında 14 Ağustos’ta başlayan ve kontrol altına alınamayan ‘Caldor’ yangını nedeniyle Kaliforniya ve Nevada eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

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