New York uçuşları durduruldu Türk Hava Yolları (THY) New York uçuşlarını durdurdu. Duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz. Buna göre New York hattı iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 27 Mart 2020, 00:35 Son Güncelleme: 27 Mart 2020, 01:03 Yeni Şafak