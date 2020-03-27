New York uçuşları durduruldu

Türk Hava Yollar (THY),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu.
- Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz. Buna göre New York hattı iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
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27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz.
Buna göre Newyork hattı iptal edilmiştir. https://t.co/Udl8S2PW8u
Son güncelleme: