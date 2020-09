New York Valisi Cuomo Trump'ı tehdit etti: Federal yardımları keserse New York sokaklarında yürüyemez New York Valisi Cuomo Trump'ı tehdit etti: Federal yardımları keserse New York sokaklarında yürüyemez New York Valisi Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın kente federal yardımları kesmesi tehdidi üzerine, ''New York sokaklarında yürümeyi aklından geçiriyorsa, korumları bırak, orduyla gelmesi gerekir.'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 03 Eylül 2020, 18:18 Son Güncelleme: 03 Eylül 2020, 18:31 AA