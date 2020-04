New York valisi yalvardı: Lütfen gelip bize yardım edin

ABD’de, Çin kaynaklı, koronavirüsü salgınının merkezine dönüşen New York eyaleti Valisi Andrew Cuomo acil sağlık çalışanına ihtiyaç duyduklarını belirterek, ülkenin diğer eyaletlerine “Lütfen gelip bize yardım edin” sözleriyle adeta yalvararak çağrıda bulundu. South China Morning Post’un haberine göre New York Valisi salgından yoğun etkilenen eyalette gönüllü sağlık çalışanı ihtiyacı için bir genelge yayımladı. Vali Cuomo salgından daha az etkilenen diğer eyaletlerdeki sağlık çalışanlarına seslenerek New York’a yardım etmelerini istedi. Cuomo en az ek bir milyon sağlık çalışanına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD’de Kovid-19 vaka sayısı 180 bin 789’a, ölü sayısı ise 3 bin 580’e ulaştı.

HASTANELER İSYANDA

ABD’de görülen vaka ve ölüm sayısının yarısı New York Eyaletinde gerçekleştiği biliniyor. New York’ta korona virüs vakaları 75 bin 795’e, hayatını kaybedenler ise 1550’e ulaşmış durumda. Öte yandan salgın nedeniyle hastanelerin doluluk oranının patlama noktasına geldiği New York’ta, sağlık çalışanlarının oldukça kötü şartlarda görev yapmak zorunda kalması sonucu eylemler başladı. New York’taki sağlık çalışanları çalıştıkları hastanelerin bahçelerinde kendilerinin korunmasını talep eden pankart ve dövizler taşıyarak eylem yaptı. New York’ta hastane çalışanalrının yetersiz teçhizat nedeniyle çöp torbalarını koruyucu giysi olarak kullandıkları ortaya çıkmıştı. Önceki gün ABD donanmasına ait, bin yatak kapasiteli, hastane gemisi USNS Comfort, New York Limanı’na ulaşmış, Central Park’a da bir sahra hastanesi kurulmuştu.

Trump: 30 gün kritik

ABD Başkanı Donald Trump, “Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli.” dedi. Trump, Beyaz Saray’da Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği günlük basın toplantısında, son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Virüs salgınına ilişkin modellemelere bakıldığında virüsün 2 haftada anca en yüksek seviyesine ulaşacağını gözlemlediklerini belirten Trump, “Aldığımız önlemlere uyarak, 1 milyondan fazla Amerikalı’nın hayatını kurtarabiliriz. Geleceğimiz bizim elimizde. Yaptığımız seçimler ve fedakarlıklar bu virüsün kaderini belirleyecek.” ifadelerini kullandı.

Kovid-19 kayıpları 11 Eylül’ü geçti

ABD’deki koronavirüsten ölümler dün ilk kez 11 Eylül saldırılarında ölenlerin sayısını geçti. Ülkede Kovid-19 sebebiyle bugüne kadar 3 bin 580 kişi hayatını kaybetti. 11 Eylül 2001’de ise saldırganlar hariç 2 bin 977 kişi can vermişti. Öte yandan ABD bu sayıyla, virüsün ilk görüldüğü ve toplam 3 bin 303 ölüm açıklanan Çin’i de geride bıraktı.