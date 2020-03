ABD tam bir felaket: 200 bin kişinin hayatı tehlike altında

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı bilanço giderek artarken, korkutan bir iddia ortaya atıldı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, ülkede virüs nedeniyle en az 100 bin kişinin ölebileceğini söyledi.

‘EN KÖTÜ SENARYO HİÇ YAŞANMADI’

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü Üyesi de olan Fauci, ABD’de hızla artış gösteren Kovid-19 vakalarına ilişkin CNN kanalına açıklamalarda bulundu. Yapılan modellemelerde en iyi ve en kötü senaryolara odaklanıldığını ve sonuçların genelde her iki senaryonun ortasında olduğunu belirten Fauci, daha önceki salgınlarda en kötü senaryonun hiç yaşanmadığına dikkati çekti. Fauci, buna rağmen şu aşamada milyonlarca kişinin salgından etkilenebileceğine vurgu yaparak, “Şu an gördüğümüz tabloya bakarak, ölü sayısının 100 ila 200 bin arasında olacağını söyleyebilirim ama net değil” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump ise, Fauci’nin açıklamalarını, “Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir” ifadeleriyle değerlendirdi.

NEW YORK’TA 1000 ÖLÜ

Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 2 bin 854’e ulaştığı ülkede vaka sayısı ise 155 bini aştı. 66 bini aşkın vaka ve 1000 can kaybıyla krizin ABD’deki merkez üssü haline gelen New York’tan gelen görüntüler ise şoke ediyor. Eyalette, kentteki morgların dolması durumunda devreye girmesi planlanan mobil morglar kullanılmaya başlandı. New York’un merkezindeki Bellevue Hastanesi ve Brooklyn bölgesindeki Brooklyn Hastanesi’nin yanına mobil morgların park edildiği görüldü.

REKLAM

CESETLER TIRLARIN İÇİNDE

New York’ta çalışan bir hemşirenin paylaştığı fotoğraf ise durumun vehametini daha da ortaya koydu. Buzzfeed internet sitesinin haberine göre ismini açıklamak istemeyen sağlık çalışanı, mobil morglar haricinde kullanılan derin dondurucu özellikli tırın içinden görüntüler paylaştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, koronovirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların beyaz ve turuncu ceset torbalarına sarılmış halleri görülüyor. Hemşire, açıklamasında, bu kişilerden birinin 71 yaşındaki bir hastası olduğunu söyledi.

Önlemler uzatıldı

Donald Trump

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma süresini 30 Nisan’a kadar uzattıklarını açıkladı. Beyaz Saray’da Kovid-19 salgınına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Trump, “Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran’a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz” diye konuştu. Trump, daha önceki “ülkeyi 12 Nisan’daki Paskalya’ya kadar tekrar eski haline getirmek istiyorum” açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Ben bunu sadece bir temenni olarak söylemiştim” ifadesini kullandı.

MASKELER NEREYE GİDİYOR?

New York’taki hastanelerde “tıbbi malzeme yokluğu” yaşanabileceği endişelerine ilişkin de Trump ilginç bir iddia ortaya attı. Trump, şöyle dedi: “Bir anda haftalık 10-20 bin maske ihtiyacı nasıl 300 bine çıkabiliyor? New York’taki hastanelerde bir işler dönüyor. Gazeteciler olarak siz bu meseleye bir bakmalısınız. Bu maskeler nereye gidiyor? Arka kapıdan başka yerlere mi gidiyor? Bu hastanelerde stokçuluktan da kötü şeyler dönüyor olabilir.”

REKLAM

Çin’den tıbbi malzeme aldı

Fotoğraf: Arşiv

ABD’ye Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Çin’den tıbbi malzeme taşıyan uçağın New York’a iniş yaptığı bildirildi. ABD medyasında yer alan haberlerde, söz konusu uçakla 130 bin adet N95 maskesi, 1,8 milyon adet ameliyat maskesi, 70 bin termometre ve 10 milyondan fazla tıbbi eldiven getirildiği belirtildi. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla iki ülke arasında kamusal ve özel iş birliği yapıldığı, bugün inen uçağın anlaşma kapsamında gelmesi beklenen 20 uçaktan ilki olduğu ifade edildi. Açıklamada, normal şartlarda deniz yoluyla getirilen benzer miktardaki kargoların varış süresinin 20-40 gün olduğu belirtilerek, salgının ciddiyetinden dolayı kargoların hava yoluyla getirileceği ve 2-3 gün içinde ABD’ye ulaşacağı kaydedildi.