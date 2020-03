Donald Trump açıkladı: ABD donanmasına ait hastane gemisi pazartesi New York'ta olacak ABD Başkanı Donald Trump koronavirüsle mücadele kapsamında ABD donanmasında bulunan Comfort isimli hastane gemisinin pazartesi günü New York Limanı'na ulaşacağını açıkladı. New York, ABD genelinde koronavirüs vakalarının yüzde 55'lik oranla görüldüğü bölge olarak ön plana çıkıyor. Donald Trump ülkede yaşanan rekor işsizlik hakkında '' Gizli düşmanı yendiğimizde, geri dönüşümüz çok hızlı olacak.'' ifadelerini kullandı. Trump ayrıca ''Koronavirüs ile ilgili Çin'deki sayıları bilmiyorsunuz. Eminim Çin'in test yapıp yapmadığını söylemek biraz zor olur" dedi.

Haber Merkezi 27 Mart 2020, 02:21 Son Güncelleme: 27 Mart 2020, 02:23 AA