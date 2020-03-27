Dünya ABDde rekor işsizlik İşsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı tavan yaptı
AMERİKA

ABD’de rekor işsizlik: İşsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı tavan yaptı

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 etkisiyle rekor seviyeye ulaştı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 3 milyon kişi artarak 3 milyon 283 bine yükseldi. Piyasaların beklentisi sayının 1 milyon 650 bin olması yönündeydi. Daha önce en yüksek rakam 695 bin başvuruyla Ekim 1982’deydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD’de işsizlik maaş başvuruları, salgın önlemlerinin ekonomiyi durdurması ve toplu işten çıkarmalara yol açması nedeniyle geçen hafta 3,28 milyona yükselerek rekor kırdı. Beklentiler bu rakamın 1,5 milyon olacağı yönündeydi. Daha önce en çok işsizlik maaşı başvurusu 1982 yılında, 695 bin kişi olarak gerçekleşmişti. 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 765 bin 750 artışla 998 bin 250 olarak gerçekleşti. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 101 bin artışla 1 milyon 803 bin oldu. İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli ortalama sayısı 27 bin 500 artışla 1 milyon 731 bin oldu.

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