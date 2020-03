New York'ta Vuhan olma endişesi hakim: 30 bin solunum cihazı talebi sonrası sadece 400 cihaz gönderildi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısının bini aştığı, vaka sayısının da 70 bine yaklaştığı ABD’de bilanço giderek ağırlaşırken, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) “salgının yeni merkez üssünün ABD olabileceği” uyarısı endişeleri daha da artırıyor. ABD’de Kovid-19 vakaları ve ölümleri özellikle martın ikinci yarısından itibaren hızla artmaya başlarken, ülke ekonomisi ve sağlık sistemi de zor bir sınavdan geçiyor. İlk vakanın 21 Ocak’ta görüldüğü ülkede vaka sayısı 70 bine yaklaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin barajını geçti.

NİSAN’DA KÖTÜLEŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, her ne kadar virüs ile mücadelede “tünelin sonunda ışık görünüyor” yorumunu yapsa da ABD’li birçok uzman, salgının nisanda daha da kötüleşeceğini söylüyor. Bu konudaki en dikkat çekici açıklama DSÖ Sözcüsü Margaret Harris’ten geldi. Harris, bir önceki gün yaptığı basın toplantısında, son 24 saatte Avrupa ve ABD’den bildirilen Kovid-19 vaka sayısının tüm dünyadaki vaka sayısının yüzde 85’ini oluşturduğunu vurgulayarak, “ABD’nin salgının yeni merkez üssü olabileceğine” dikkati çekmişti. ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 81 bin 667 vaka ile Çin ve 74 bin 386 vaka ile İtalya’nın ardından 3. sırada yer alıyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜ CAN ÇEKİŞİYOR

Salgının ülkedeki merkez üssü ise ABD’nin en büyük metropolü New York oldu. New York eyaletindeki 33 bin vakanın 20 bininden fazlası ve 366 ölümden 280’i New York şehrinde kayda geçti. Vakaların artışı nedeniyle sağlık sektörü de adeta can çekişiyor. Eyalet genelinde personel yetersizliği nedeniyle 40 bin emekli sağlık personeli yeniden göreve çağrıldı. New York Valisi Andrew Cuomo’nun çağrısına cevap veren doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlilerinden oluşan personelin kurulacak hastanelerde görev alacağı bildirildi. Bazı hastanelerde ise, ekipman sıkıntısı yaşandığı gözlendi. Laboratuvar önlükleri tükenen bazı hemşireler çöp poşetlerinden yaptıkları önlükleri giymek zorunda kalıyor. Cuomo, önceki gün yaptığı açıklamada da 30 bin solunum cihazına ihtiyaç duyduklarını ancak Washington yönetiminin kendilerine yalnızca 400 tane cihaz gönderdiğini açıklamıştı.

YÖNETİMLER KENDİ KARAR ALIYOR

Ülkede vaka ve ölü sayısı artarken Trump yönetimi de yeterli önlem almamak ve test kitlerinin son 8 güne kadar pahalı ve yetersiz olması nedeniyle eleştiriliyor. Federal bir devlet yapısına sahip ABD’de birçok eyalet yönetimi, salgına karşı kendi önlemlerini alıyor. ABD’de ilk olarak 1 Mart’ta Florida’da, ilerleyen günlerde ise New York, Washington, New Jersey, Maryland, Virginia başta olmak üzere birçok eyalet ve başkent Washington’da Kovid-19 nedeniyle acil durum ilan edildi. Başkan Trump, ABD’de ulusal çapta bir sokağa çıkma yasağına yanaşmasa da eyaletler bu yönde kendi adımlarını attı. Ülkede şu anda California, New York, New Jersey, Massachusetts dahil toplam 17 eyalette “evinizde kalın” talimatı uygulanıyor.

Teşvik anlaşmazlığı

Andrew Cuomo

ABD Senatosu’nda kabul edilen 2 trilyonluk ekonomik teşvik paketi, Beyaz Saray ve New York yönetimi arasında yeni bir krize neden oldu. ABD Başkanı Trump, Senato’da kabul edilen paketi önüne gelir gelmez imzalayacağını söyledi. Ancak New York Valisi Andrew Cuomo, paketin New York için ‘korkunç’ olacağını savundu. New York eyaleti için bunun 3,8 milyar dolar anlamına geldiğine işaret eden Cuomo, “Bu çok büyük para gibi gelebilir, ancak biz 15 milyar dolarlık gelir açığına bakıyoruz. Bu virüsün maliyeti şu ana kadar zaten 1 milyar doları geçti ve işimiz bittiğinde muhtemelen milyarlarca dolara mal olacak” şeklinde konuştu. New York Belediye Başkanı Bill De Blasio ise, gelen mali yardıma itiraz ederek, “150 milyar dolarlık havuzdan New York’a 1 milyar dolar vermek akıl işi değil. Şu anda bu ülkedeki vakaların üçte biri durumundayız. Birileri, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da bir hesap yapıyor. Matematiksel bir hesap yapıyorlar. Bu çok ahlaksızca” ifadelerini kullandı.