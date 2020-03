New York'a morglar yetmiyor: Kapasite yaklaşık 4 kat artırıldı ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez noktası haline gelen New York şehrindeki morg kapasitesinin ek çadır ve mobil morglarla yaklaşık 4 kat artırıldığı bildirildi. FEMA New York ve New Jersey Bölge Yöneticisi Thomas New Essen, "Sorunun bir kısmına geçici olarak yardımcı olmak için New York'a soğutmalı kamyonlar gönderiyoruz. Ordu, yardım etmek için Manhattan’a 42 kişi gönderdi. New York City'nin Queens ilçesinde ciddi bir yardıma ihtiyaç var, bu konularda çözüm için çalışıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

