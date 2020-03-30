Dünya ABD donanmasına ait hastane gemisi New Yorka geldi
AMERİKA

ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'a geldi

ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York Limanı'na ulaştı. Geminin bin yatak kapasitesi ile 24 saat içinde operasyonel hale gelerek, salgından dolayı yetersiz kalan New York'taki hastaneleri rahatlatması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Hastane gemisi
Hastane gemisi

Hudson Nehri üzerinde bulunan Manhattan yolcu gemisi terminaline sabah saat 10.00 civarı demirleyen hastane gemisini New York Valisi Andrew Cuomo karşıladı.

  • Cuomo, burada yaptığı konuşmada, "19 milyon New Yorklu adına, bu ulusun halkının bizim için yaptıklarından dolayı çok minnettarız ve bu iyilikleri geri ödeyeceğiz." diye konuştu.

Cumartesi Virginia’dan hareket eden hastane gemisinin 1,000 yatak kapasitesi ile 24 saat içinde operasyonel hale gelerek, salgından dolayı yetersiz kalan New York'taki hastaneleri rahatlatması bekleniyor.

Hastanelerde yeni tip koronavirüs salgınına yakalananlar tedavi edilirken, USNS Comfort gemisinde, Kovid-19’la bağlantısı olmayan diğer hastaların tedavi edileceği belirtiliyor.

ABD'de korkutan görüntü: Kentteki morglar dolunca devreye gireceği söylenen mobil morglar kullanılmaya başladı
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ABD'de korkutan görüntü: Kentteki morglar dolunca devreye gireceği söylenen mobil morglar kullanılmaya başladı
New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan Brooklyn Hastanesi'nde ölen kişilerin soğuk hava tertibatlı morglara taşındığı amatör kamerayla görüntülendi. Mobil morglar, koronavirüsten ölenlerin sayısının giderek artmasının ardından salgına hazırlık kapsamında, kentteki morgların dolması durumunda devreye girmek için hazırlanmıştı. Çekilen bu görüntüler morgların dolduğunu ve mobil morgların kullanılmaya başlandığını gözler önüne serdi.


24 saat çalışacak hastane gemisinde 12 ameliyat odası bulunuyor, bin 277 personel görev yapıyor. USNS Comfort hastane gemisi 11 Eylül saldırılarından sonra da New York’a gönderilmişti.

ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletlerin başında gelen New York’ta, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 1,026’yı bulurken vaka sayısı 60 bin 679'a çıktı.

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