ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'a geldi ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York Limanı'na ulaştı. Geminin bin yatak kapasitesi ile 24 saat içinde operasyonel hale gelerek, salgından dolayı yetersiz kalan New York'taki hastaneleri rahatlatması bekleniyor.

Haber Merkezi 30 Mart 2020, 18:29 Son Güncelleme: 30 Mart 2020, 18:32 AA